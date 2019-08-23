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23.08.2019
Lenta.ru

Супероружие России признали небоеготовым

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Источник изображения: Фото: Владимир Гальперин / РИА Новости

Пересмотр Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), предполагающий учет всего перспективного российского оружия, невозможен, поскольку некоторые образцы последнего еще не находятся на боевом дежурстве, сообщил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"У России есть ряд разработок, но, как правило, от разработки нового вида вооружений до постановки его на боевое дежурство проходит достаточно большой период времени. И в данном случае мы имеем дело именно с такой ситуацией", — сказал депутат.

Таким образом первый зампред комитета прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о необходимости включить в ДСНВ "все новое оружие, которое стремится получить Россия".

В мае заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что российские ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим планирующим блоком и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" попадают под действие ДСНВ, тогда как гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", малозаметная низколетящая крылатая ракета "Буревестник" глобальной дальности со сверхмощной малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) и ядерный подводный беспилотный плавательный аппарат "Посейдон" в рамках того же соглашения отвечают американским критериям "нового вида стратегических наступательных вооружений".

Перечисленные вооружения вместе с боевым лазерным комплексом "Пересвет" представлены президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.

Действие российско-американского ДСНВ, вступившего в силу в феврале 2011 года, истекает в феврале 2021 года. Соглашение предусматривает двухстороннее ограничение числа ядерных боезарядов и стратегических носителей.

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Пересвет
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
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ГЗЛА
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ЯЭУ
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