Войти
23.08.2019
Известия.ru

Россия запросила брифинг в СБ ООН из-за планов США разместить ракеты в АТР

292
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Benoit Doppagne

Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в четверг, 22 августа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Происходящее ведет к нарастанию напряженности в мире. Действия США создают угрозу для международной безопасности", — сказала она на брифинге.

20 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что Штаты разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о РСМД.

19 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) провели на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, что не соответствует условиям документа.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Он утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
ГЗЛА
РСМД
Похожие новости
23.08.2019
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новейшие вооружения РФ
22.08.2019
Опасные испытания: РФ и КНР созвали Совбез ООН из-за ракет США
25.02.2019
Как обуздать Америку
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
11.03.2014
Стратегическая стабильность – заблуждения и перспективы
05.08.2013
Семь раз отмерить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 10:16
  • 19
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 23.08 10:13
  • 1
В России через 10-15 лет могут создать робота с полностью искусственным интеллектом
  • 23.08 09:18
  • 3
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 23.08 09:03
  • 39
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 23.08 07:15
  • 95
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 23.08 03:29
  • 3
Ядерное превосходство: американский "Минитмен" или российский "Тополь"? (Al-Hurra, США)
  • 23.08 03:01
  • 5
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 20:23
  • 4
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 17:59
  • 1
Американский эксперт: новая российская ракета заходит "в тыл флота"
  • 22.08 17:43
  • 53
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 16:03
  • 5
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере