Россия запросила брифинг в СБ ООН из-за планов США разместить ракеты в АТР

Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в четверг, 22 августа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Происходящее ведет к нарастанию напряженности в мире. Действия США создают угрозу для международной безопасности", — сказала она на брифинге.

20 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что Штаты разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о РСМД.

19 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) провели на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, что не соответствует условиям документа.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Он утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.