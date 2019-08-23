Россия продолжит взаимодействие с Турцией в рамках договоренностей по сирийскому Идлибу - МИД РФ

Пятигорск. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Россия считает важным строго придерживаться договоренностей по сирийской провинции Идлиб и находится в контакте с Турцией по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы считаем важным строго придерживаться всех договоренностей по Идлибу, направленных как на продолжение борьбы с террористами, так и на обеспечение безопасности гражданского населения", - заявила Захарова на пресс-конференции в четверг в Пятигорске.

"В этом контексте продолжим взаимодействовать с Турцией в рамках Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - отметила она.

По ее словам, в Идлибе и вокруг него сохраняется "опасная напряженность". "Причины очевидны - это агрессивные вылазки террористов в зоне деэскалации и за ее пределами", - сказала Захарова.