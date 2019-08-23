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23.08.2019
ЦАМТО

Главнокомандующий СВ ВС России генерал армии Олег Салюков обсудил в Монголии военное сотрудничество двух стран

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Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 22 августа. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков в ходе рабочего визита в Улан-Батор обсудил с военным руководством Монголии вопросы двустороннего сотрудничества и проведение совместных мероприятий боевой подготовки.

В Улан-Баторе генерал армии Олег Салюков провел переговоры с министром обороны Нямаагийном Энхболдом, начальником генерального штаба генерал-майором Аюушем Ганбатом и командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Бужийновийном Амгаланбаатаром, на которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по линии Сухопутных войск, перспективы обучения монгольских военнослужащих в вузах Минобороны России, а также проведение совместных мероприятий боевой подготовки.

В ходе поездки главнокомандующий Сухопутными войсками возложил венок к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Мемориал был создан по решению правительства Монголии для увековечивания памяти выдающегося полководца, сыгравшего важную роль в деле борьбы монгольского и советского народов против японских агрессоров. Ключевым событием для двух стран в этом году станет празднование 80-летия победы на Халхин-Голе. Планируется, что на празднование прибудут группа высшего пилотажа "Русские витязи" и Академический ансамбль песни и пляски имени А.В.Александрова, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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