Иран представил новую ракету ПВО большой дальности - СМИ
Источник изображения: Press TV/Youtube
Дубай. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Военные Ирана продемонстрировали новую мобильную ракету класса "поверхность-воздух" большой дальности собственной разработки, сообщили иранские СМИ в четверг.
Государственное телевидение Ирана показало президента страны Хасана Рухани, присутствующего на церемонии презентации ракетной системы Bavar-373, которую иранские СМИ назвали конкурентом российского зенитно-ракетного комплекса С-300.
Демонстрация нового ракетного комплекса прошла в День оборонной промышленности Ирана - 22 августа.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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