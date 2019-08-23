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23.08.2019
Интерфакс-АВН

Иран представил новую ракету ПВО большой дальности - СМИ

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Источник изображения: Press TV/Youtube

Дубай. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Военные Ирана продемонстрировали новую мобильную ракету класса "поверхность-воздух" большой дальности собственной разработки, сообщили иранские СМИ в четверг.

Государственное телевидение Ирана показало президента страны Хасана Рухани, присутствующего на церемонии презентации ракетной системы Bavar-373, которую иранские СМИ назвали конкурентом российского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Демонстрация нового ракетного комплекса прошла в День оборонной промышленности Ирана - 22 августа.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
С-300
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