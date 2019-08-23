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23.08.2019
Интерфакс-АВН

Заявленные шефом Пентагона условия по сохранению ДСНВ не обеспечивают равный учет интересов сторон - Косачев

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Константин Косачев
Константин Косачев.
Источник изображения: kommersant.ru

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Выступление в СМИ министра обороны США Марка Эспера по условиям сохранения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) не является ответственной позицией, предусматривающей, прежде всего, профессиональные переговоры и равный учёт интересов сторон, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Такая манера не имеет ничего общего с ответственными переговорными позициями, которые, во-первых, должны заявляться на соответствующих профессиональных переговорах, а не с экрана телевизора, и, во-вторых, при изначальном подтверждении исчерпывающей приверженности самой цели - сохранить договор и обеспечить равный учёт позиций и интересов сторон при его последующей реализации либо модернизации", - сказал Косачев "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, это "всегда было и остаётся российской позицией, недвусмысленной и честной, американцам такую позицию только предстоит выработать и подтвердить".

Так он прокомментировал высказывания главы Пентагона о том, что в СНВ-3 в случае его продления должны войти все новые системы вооружений России.

"Типичный американский стиль - закидать оппонента по максиму требованиями и условиями, оставляя за собой полную свободу манёвра, не подразумевающую собственных обязательств", - отметил Косачев.

В интервью телеканалу Fox News Марк Эспер сказал, что если ДСНВ будет продлеваться, то США "должны быть уверены, что в него включены все новые виды российских вооружений".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Проекты
СНВ-3
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