Робот для работы на внешнем борту МКС может появиться через 2-3 года

Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отдельные испытания робота "Федора" будут продолжены на борту станции

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 22 августа. /ТАСС/. Новый робот, который сможет работать на внешнем борту Международной космической станции (МКС), появится через 2-3 года. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Отдельные испытания [робота "Федора"] будут продолжены на борту станции. Все эти эксперименты очень важные с точки зрения отработки системы управления: это и машина в режиме аватара, и в режиме копирования для перехода к следующей стадии испытаний, когда через пару-тройку лет, когда мы сделаем машину, работающую на внешнем борту станции", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также сообщил, что робот "Федор", который отправился к МКС во время испытательного запуска пилотируемого корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", во время запуска вел себя адекватно.

"Робот вел себя абсолютно адекватно. Он комментировал ход отделения корабля от ракеты", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, робот был готов прокомментировать даже нештатную ситуацию, если бы она возникла.

"Программа была заложена таким образом, что он был готов комментировать даже нештатную ситуацию, что было крайне важно для нас для понимания того, как будет работать аварийная система спасения", - сказал Рогозин.

Он отметил, что исследования после возвращения "Федора" на Землю будут проходить в подмосковном Королеве, на базе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Сразу после посадки его перевезут в Королев. Там будут проводиться все исследования, как выдержали системы робота, все ли сработало или были какие-то отказы", - сказал Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 06:38 мск.

Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.

С 2002 года международные экипажи на орбиту доставляла ракета "Союз-ФГ". С 2020 года запланирован переход на носитель "Союз-2.1а", который ранее выводил только грузовые корабли и космические аппараты. Состоявшийся запуск является испытательным перед отправкой экипажа.

В новость были внесены изменения (08:02 мск) - добавлены подробности.