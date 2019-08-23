Войти
23.08.2019
Известия.ru

В Пентагоне назвали причину испытаний новой крылатой ракеты

277
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Liu Jie/ZUMAPRESS.com

Испытания крылатой ракеты на дальность, запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), были необходимы для сдерживания Китая.

Об этом заявил в среду, 21 августа, министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Соединенные Штаты хотели удостовериться, что располагают средствами для противодействия Китаю.

Эспер добавил, что для этого необходимы в том числе и ракеты средней дальности.

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Похожие новости
29.04.2019
Ядерный арсенал Пентагона лишился прозрачности
16.04.2019
Gazeta Finansowa (Польша): кто следующий?
22.03.2019
Прощай разоружение: развал ДРСМД грозит хаосом в ракетной сфере
20.02.2019
Svenska Dagbladet (Швеция): в борьбе между Трампом и Европой может победить Путин
18.02.2019
"Во всем виновата Россия": от кого спасали мир в Мюнхене
08.02.2019
Разрыв "ракетного" соглашения между США и РФ: новая глава "гонки вооружений" и шанс для Украины (УНIАН, Украина)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 10:16
  • 19
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 23.08 10:13
  • 1
В России через 10-15 лет могут создать робота с полностью искусственным интеллектом
  • 23.08 09:18
  • 3
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 23.08 09:03
  • 39
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 23.08 07:15
  • 95
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 23.08 03:29
  • 3
Ядерное превосходство: американский "Минитмен" или российский "Тополь"? (Al-Hurra, США)
  • 23.08 03:01
  • 5
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 20:23
  • 4
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 17:59
  • 1
Американский эксперт: новая российская ракета заходит "в тыл флота"
  • 22.08 17:43
  • 53
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 16:03
  • 5
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере