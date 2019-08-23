Мне сверху видно все: на учениях Т-72Б3 помогали наступать БПЛА "Орлан-10"
Источник изображения: Фото: МО РФ
Танковое подразделение Восточного военного округа на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае впервые проводит тактическое учение с участием комплекса беспилотной авиации "Орлан-10". Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
Всего в учебном мероприятии задействовано почти сорок экипажей Т-72Б3. Они были подняты по тревоге и совершили марш.
Военнослужащие отработают тактику маневренной обороны, в частности ведение боев в темное время суток.
Расчеты беспилотников будут вести разведку, благодаря чему тактическая обстановка на учебном поле будет находиться под надежным контролем. Это позволит грамотно распределять силы и средства, а также быстро принимать необходимые решения.
В заключительной фазе учений пройдут боевые стрельбы.
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