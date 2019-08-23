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23.08.2019
Известия.ru

Источник назвал новую дату запуска к МКС корабля Crew Dragon с экипажем

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию, планировавшийся на 17 декабря, намечен на 30 декабря. Об этом в четверг, 22 августа, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"По текущему плану корабль Crew Dragon впервые с экипажем должен отправиться на МКС 30 декабря", — цитирует его агентство.

Отмечается, что в состав экипажа по-прежнему входят астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Crew Dragon, или Dragon-2 — усовершенствованная версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю.

С 2011 года США вывели из эксплуатации корабль Space Shuttle, и с тех пор космонавтов и астронавтов на МКС доставляют только российские "Союзы".

24 июня сообщалось, что стоимость полета на МКС на пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов NASA возросла.

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Россия
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