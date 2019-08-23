Двое в лодке: лидеры РФ и Финляндии обсудили ракетный запуск США

Сотрудничество с Финляндией в сфере безопасности играет важную роль для России. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации, комментируя прошедшую 21 августа в Хельсинки встречу президента РФ Владимира Путина с его финским коллегой Саули Ниинистё. Российский лидер во время рабочего визита выразил разочарованность действиями США, испытавших новое вооружение. Он заявил, что это лишь создает дополнительную напряженность в мире. На пресс-конференции после переговоров Владимиру Путину пришлось еще раз высказаться и по поводу внутрироссийских тем — в частности прокомментировать акции оппозиции в Москве.

Сотрудничество с Финляндией в сфере безопасности играет важную роль для России. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации, комментируя прошедшую 21 августа в Хельсинки встречу президента РФ Владимира Путина с его финским коллегой Саули Ниинистё. Российский лидер во время рабочего визита выразил разочарованность действиями США, испытавших новое вооружение. Он заявил, что это лишь создает дополнительную напряженность в мире. На пресс-конференции после переговоров Владимиру Путину пришлось еще раз высказаться и по поводу внутрироссийских тем — в частности прокомментировать акции оппозиции в Москве.

Безопасность превыше всего

21 августа в Хельсинки было тихо и безлюдно. В связи с приездом Владимира Путина ввели беспрецедентные меры безопасности. Во время визита российского лидера полностью перекрыли дорогу из аэропорта до Президентского дворца, ограничено движение в центре. Закрылись для посещения туристов и некоторые достопримечательности — Рыночная площадь и морская крепость Свеаборг. Кроме того, рядом с местом проведения встречи глав государств не было видно ни одной частной яхты или лодки. Местные власти запретили использование авиации и беспилотников, а журналистам даже не разрешили находиться на террасе пресс-центра во время прибытия российского кортежа.

После прилета около четырех часов дня Владимир Путин отправился на переговоры в Президентский дворец, где его на русском языке приветствовал финский коллега. Ближе к вечеру политики переместились в Свеаборг на яхте "Култаранта", напоминающей больше катер агента 007. Выбор места встречи весьма символичен, поскольку крепость одновременно хранит историю сразу трех стран. Ее строительство началось в 1748 году для шведского флота в противостоянии с Россией. Однако после включения Финляндии в состав нашей страны в 1809 году Свеаборг стал важной военно-морской базой, где размещалось около 13 тыс. военнослужащих. В 1973 году крепость, которой Хельсинки после обретения независимости дали название Суоменлинна, превратилась в уникальный архипелаг-музей, включенный ЮНЕСКО в число объектов всемирного наследия.

Повторение — мать учения

За день до визита Владимира Путина Саули Ниинистё анонсировал, что главной темой двусторонних переговоров станет обсуждение геополитической ситуации и украинский кризис. На итоговой пресс-конференции журналистов, однако, гораздо больше интересовало испытание Соединенными Штатами новейшей ракеты Tomahawk на фоне прекращения деятельности Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Российский президент выразил разочарование действиями Вашингтона, которые, по его словам, лишь обостряют обстановку в сфере безопасности.

— Во-первых, слишком быстро американцы испытали эту ракету — слишком быстро после объявления о выходе из договора. В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением — это морская ракета — началась задолго до того, как (был начат. — "Известия") поиск поводов для выхода из договора, — заявил Владимир Путин. — Что меня беспокоит. Эта испытанная ракета, как заявили в Пентагоне, это Tomahawk, то есть ракета морского базирования. Ее приземлили, приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть расположены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение.

При этом российский президент выразил сомнение, что США будут информировать своих союзников о том, какое программное обеспечение они на данный момент используют. Тем не менее Владимир Путин напомнил, что Москва в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты средней и меньшей дальности в каких-либо регионах мира до тех пор, пока там не появятся аналогичные американские комплексы.

Примечательно, что российскому президенту в Хельсинки пришлось отвечать на вопросы, которые звучали буквально в понедельник в ходе его рабочего визита во Францию. Так, Владимир Путин повторил, что недавние протесты в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы, а избирательные комиссии отклонили участие ряда кандидатов в связи с тем, что отдельные претенденты нарушили действующее законодательство. В частности, они предоставили списки, в которых числились "мертвые души". Также глава РФ сказал, что Россия соблюдает права человека, однако не рвется в Совет Европы и может обойтись без членства в этой организации.

Президент прокомментировал и недавнюю трагедию на полигоне под Архангельском, отметив, что она произошла во время работы над перспективным вооружением для обеспечения безопасности страны. Российский лидер подчеркнул, что ситуация находится под контролем и соседние страны не зафиксировали превышения радиационного фона.

Разумеется, сами переговоры не обошлись без обсуждения и других вопросов. Важной темой для обеих стран, например, остается взаимодействие в Арктике и Балтийском регионе. К примеру, Москва и Хельсинки неоднократно выступали за повышение уровня безопасности полетов в районе Балтийского моря. В частности, РФ и Финляндия предлагали перейти на полеты с включенными транспондерами, чтобы избегать регулярных инцидентов с перехватами самолетов.

— НАТО отказывается от выдвинутых предложений, поскольку включенные транспондеры покажут истинные намерения и те провокации, которыми занимается альянс на балтийском побережье. Им это не выгодно, — заявил "Известиям" член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сотрудничество в сфере безопасности с Финляндией всегда для России играло очень важную роль, добавил сенатор. По его словам, РФ заинтересована не только в добрососедских и конструктивных отношениях с соседней страной, но и в стабильном развитии региона.

— Встреча была крайне важна, поскольку я уверен, что в ходе переговоров были расставлены многие точки над i. К сожалению, в последнее время, усиливается давление на финскую сторону со стороны США. Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы втянуть Хельсинки в НАТО и осложнить российско-финский диалог, — подчеркнул сенатор.

Взаимовыгодный подход

Политики также уделили внимание развитию двусторонних связей. Финляндия традиционно считается важным торгово-экономическим партнером для России.

— Необходимо отменить санкции, поскольку это откроет новые возможности сотрудничества для предпринимателей и наших стран в целом. Прошедшая встреча очень важна, однако подобные визиты должны происходить гораздо чаще, чтобы между Хельсинки и Москвой развивались по-настоящему добрососедские отношения, — заявил "Известиям" лидер Коммунистической партии Финляндии Юха-Пекка Вайсанен. — Кроме того, важно расширять не только политическое сотрудничество, но и кооперацию на уровне гражданских обществ. Речь идет, например, о взаимодействии различных неправительственных организаций в образовательной и культурной сферах.

В настоящий момент на финском рынке работает порядка 3 тыс. компаний с российским участием. Крупнейший инвестор в российскую экономику — концерн "Фортум", развивающий проекты по освоению возобновляемых источников энергии. Крупнейшим российским инвестпроектом в соседней стране является строительство АЭС "Ханхикиви-1" при участии "Росатома".

21 августа завершилась прокладка газопровода "Северный поток – 2" через исключительную экономическую зону Финляндии. Примечательно, что высший административный суд Суоми на днях отклонил апелляцию польской экологической организации Client Earth Prawnicy dla Ziemi, которая выступает против строительства газопровода. И как отметил на пресс-конференции Владимир Путин, реализации проекта ничто не угрожает.