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23.08.2019
Известия.ru

Без паники: стоит ли бояться американских ракетных испытаний

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Источник изображения: Фото: defense.gov

США провели испытание ракеты "Томагавк" с наземной пусковой установки

США провели первое испытание ракеты средней дальности наземного базирования после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Известия" изучили обстоятельства и последствия этой показательной акции.

Что полетело?

Испытания состоялись 18 августа 2019 года на острове Сан-Николас в штате Калифорния. Ракета BGM-109 Tomahawk в модификации Block IV Tactical Tomahawk была запущена из ячейки штатной вертикальной пусковой установки Mk 41, только размещенной не на борту корабля, а вертикально установленной на автомобильный полуприцеп. Как сообщили представители Пентагона, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км.

Технически в этих испытаниях не было чего-то нового: ракеты морского базирования "Томагавк" неоднократно запускались с наземных пусковых установок и ранее, если не учитывать одну важную деталь. Пункт 11 статьи VII Договора о РСМД допускал такие испытания для ракет, не предназначенных для наземного базирования, со стационарных установок используемых исключительно в испытательных целях. Пуск 18 августа проводился с мобильной (пусть и довольно условно) установки, что противоречит положениям договора, из которого США юридически вышли чуть больше двух недель назад.

Кормовая установка вертикального пуска Mk 41 на крейсере "Лейк Эри"

Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

"Испытания и серийное производство любых ракет средней дальности действительно нарушают ДРСМД (статья VI), однако США со 2 августа юридически находятся вне договорного режима. При этом НИОКР по разработке таких систем вооружений, не включающие испытания и производство ракет, пусковых установок и отдельных ступеней, договором не воспрещались. Это снимает кажущееся противоречие, согласно которому американцы якобы тайно разрабатывали эту КР несколько лет в нарушение договора. В этом не было тайны: деньги на НИОКР по такой ракете совершенно открыто отпускались в военных бюджетах США в последние несколько лет, поскольку такие разработки соответствовали букве контрольного режима, хотя и, что очевидно, подрывали его дух", — отметил в беседе с корреспондентом "Известий" научный сотрудник центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Константин Богданов.

Пуск ракеты проводился флотским расчетом, что естественно, учитывая что ВМС сегодня единственный вид вооруженных сил США, располагающий "Томагавками". В испытаниях также приняли участие специалисты управления стратегических возможностей минобороны США, курирующего разработки ряда новых систем вооружения.

Дух и буква

Испытания ракеты спустя всего 16 дней после выхода из договора могут свидетельствовать о том, что подготовка началась заранее, однако особенность данного пуска заключается в том, что никаких дополнительных опытно-конструкторских работ он не требовал, а проектные работы договор не запрещал. Пусковая установка Mk 41 и крылатая ракета "Томагавк" являются элементами штатного корабельного комплекса ударного вооружения ВМС США, и перенос ячейки этой установки на землю ничего не меняет в условиях пуска. При этом речь идет о переносе в наиболее примитивной форме — фактически пусковую установку намертво закрепили в вертикальном положении, что позволило ограничить подготовку, по сути, расчетом сварочных работ.

Комплекс ПРО Aegis Ashore на авиабазе Девесулу в Румынии

Источник изображения: Фото: Inquam Photos/Adel Al-Haddad/via REUTERS

Для боевого развертывания в этом виде комплекс очевидно непригоден — установку в данной конфигурации будет опасно даже просто буксировать по дорогам общего пользования. Вместе с тем этот пуск подтвердил давно обсуждавшиеся опасения относительно возможного развертывания "Томагавков" в стационарных пусковых установках комплекса ПРО Aegis Ashore в Румынии и в перспективе — в Польше. Необходимость такого развертывания, учитывая возможности ВМС и ВВС США, располагающих большим количеством ракетных эсминцев и крейсеров, а также самолетов с ракетным вооружением, впрочем, неясна.

"Сейчас трудно найти осмысленный военно-стратегический сценарий, который потребовал бы такого развертывания и который трудно было бы исполнить, основываясь на уже имеющихся и не ограниченных ДРСМД боевых средствах — "Томагавках" морского базирования и авиационных крылатых ракетах большой дальности. С другой стороны, как политико-психологическая мера давления на Россию и шаг по укреплению связей США с их союзниками, в первую очередь в Восточной Европе, такое развертывание могло бы иметь смысл. Однако это вызовет существенное обострение военно-политической обстановки в Европе. Всё будет зависеть от авантюрности настроя американской администрации", — отметил в этой связи Константин Богданов.

Что дальше

Разработка ракетного комплекса наземного базирования, впрочем, скорее всего, продолжится — по сути, для него США нужно повторить разработку пусковой установки, созданной ранее для наземной версии "Томагавка" BGM-109G Gryphon, ликвидированной в свое время в соответствии с договором о РСМД. Главную угрозу, однако, будут нести другие системы.

Ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon

Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/TSGT ROB MARSHALL

"Разработка комплекса КР наземного старта, которую мы видим, — это наиболее простое и быстрое решение: ракета уже и так готова, а пусковая установка не содержит никаких принципиальных новшеств, способных задержать или удорожить проект. Однако с точки зрения боевого потенциала оно не вполне оптимально. Наиболее перспективными выглядят проекты наземных ракетных комплексов средней дальности с гиперзвуковыми планирующими блоками. Однако такие разработки находятся только в начале пути, и к тому же этот вид вооружений при размещении у границ государства-противника является дестабилизирующим даже в большей степени, чем обычные баллистические ракеты наподобие "Першингов-2", — отметил Константин Богданов.

Учитывая сказанное выше относительно имеющихся возможностей ВВС и ВМС США, развертывание ракет наземного базирования в Европе вряд ли является действительной целью, во всяком случае в обозримой перспективе.

На этом фоне испытания выглядят скорее формальным соблюдением требований принятого конгрессом еще в 2017 году закона по защите ДРСМД, предусматривавшего разработку подвижного грунтового ракетного комплекса с крылатой ракетой. Однако испытанный комплекс в силу особенностей пусковой установки походит на ПГРК лишь в очень сильном допущении.

Ракета BGM-109 Tomahawk над учебной целью

Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Royal Navy

"Возможно, в разработке что-то пошло не так — например, из-за недостатка финансирования. В том, что показано, работы действительно на две недели, а не на полгода. Возможно, конечно, что речь шла исключительно о сборке партии "Томагавков" именно для этой цели, их сборочный цикл может занимать несколько месяцев", — отметил в беседе с корреспондентом "Известий" эксперт российского совета по международным делам Александр Ермаков.

Так или иначе, пуск 18 августа — лишь первый шаг в возобновившемся развитии ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. И наиболее вероятной сферой использования этих разработок является их использование на Дальнем Востоке, где растущий потенциал Китая в среднесрочной перспективе может серьезно ограничить свободу действий ВВС и ВМС США в западной части Тихого океана. В этих условиях новые ракеты средней дальности, развернутые на островных базах, могут оказаться полезными в противостоянии с ракетным арсеналом КНР.


Илья Крамник

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Иджис
Проекты
ГЗЛА
ПГРК
РСМД
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