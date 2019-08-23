Хуаньцю шибао (Китай): российский танк Т-72 развил скорость 84 км/ч. Эксперты: на практике это не пригодится

Завершились военные состязания "Армейские игры-2019", на которых великолепно выступила команда из Китая. Эксперты, дали свои оценки этим соревнованиям и командам на них выступившим. Они упомянули российский танк Т-72, который участвовал в "Танковом биатлоне". Он мог разгоняться до рекордных 84 км в час, но необходимо ли это? Например, западные танки третьего поколения изначально развивали скорость до 70 километров в час, но после усиления брони вес танков увеличился, а скорость снизилась.

17 августа в Подмосковье состоялась церемония закрытия "Международных армейских игр-2019". Соревнования проводятся уже в пятый раз, но в этом году они прошли с небывалым размахом. Китайская команда оказалась на втором месте по числу наград. Эксперты считают, что выявление различий между китайской армией и ее сильными соперниками в ходе практических действий военного характера намного важнее результатов конкурса.

По мнению специалистов, к итогам соревнований следует относиться спокойно, ведь их главная цель - это обмен опытом, выявление недостатков и самосовершенствование.

Эксперты уверены, что в целом "Армейские игры" проходят в условиях, приближенных к реальным боевым действиям, однако сохраняют при этом существенные отличия от настоящей войны. В некоторых конкурсах правдоподобность приносится в жертву зрелищности, а правила соревнований не могут приравниваться к порядку ведения настоящих военных действий. В основном, "Армейские игры" направлены на демонстрацию навыков и умений отдельно взятых солдат. В ходе соревнований отрабатываются самые базовые приемы, не имеющие ничего общего с оперативными и тактическими навыками

По мнению экспертов, результаты соревнований предопределили два фактора. Во-первых, взаимодействие между техникой и личным составом. Здесь необходимо принимать во внимание как характеристики машин, так и умение ими управлять. В ходе соревнований не позволялось применять некоторые образцы передового вооружения. С другой стороны, более примитивное оборудование лучшим образом проверяет умения и базовый уровень подготовки личного состава. В конкурсах, где использовалась абсолютно одинаковая техника, результаты участвующих команд разительно отличались, что говорило о разнице в уровне подготовки.

Во-вторых, соответствие техники правилам соревнований. Когда одновременно применялись боевые машины и другое вооружение, возникало несоответствие: машины разрабатывались специально для соревнований, а вооружение - для ведения реальных боевых действий. Конструктивные различия вооружения команд приводили к разнице в характеристиках. По этой причине было важно выработать соответствующие правила соревнований. Например, по сообщениям российских СМИ, танк Т-72, на котором команда России участвовала в "Танковом биатлоне", мог разгоняться до рекордных 84 километров в час. Всю трассу ему удалось пройти за 1 час 33 минуты 20 секунд. При стрельбе по неподвижным мишеням его система управления огнем проявила себя неплохо. Китайский танк 96В не мог развивать такую высокую скорость. В реальных боевых условиях танку незачем ехать быстрее 80 километров в час. Западные танки третьего поколения изначально развивали скорость до 70 километров в час, но после усиления брони вес танков увеличился, а скорость снизилась.

Специалисты заявляют, что для китайской команды успехом на соревнованиях будет считаться как победа, так и поражение. Иногда именно проигрыш становится самым лучшим достижением, ведь он делает очевидными все существующие проблемы. Мы извлекаем из них урок, совершенствуемся и улучшаем нашу технику и умения.

Вэй Ци, Лю Юйпэн