Войти
22.08.2019
Известия.ru

Путин рассказал об обстановке после взрыва на полигоне под Архангельском

553
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работы над перспективными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки в среду, 21 августа.

"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными вооружениями, мы этого не скрываем", — цитирует его "РИА Новости".

По словам Путина, новые системы испытывались совместно с зарубежными партнерам, в том числе американскими.

Российский лидер, ссылаясь на имеющиеся у него доклады, заверил, что сейчас ситуация в месте ЧП находится под контролем, а превышение радиационного фона не было зафиксировано соседними государствами.

"Это для всех очевидно. Это же объективные данные. Всё это улавливается, если что-то происходит, на многие километры", — подытожил глава государства.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

20 августа четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (OДВЗЯИ) в Вене.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
21.08.2019
Загадочный взрыв в Неноксе
25.06.2019
Встречный запрос: Москва ждет от Вашингтона готовности к разговору
25.12.2018
Сергей Лавров: война России и США стала бы катастрофой для человечества
13.07.2016
Стратеги недоразвития
10.06.2016
Заявление Лаврова не удивило экспертов (Iltalehti.fi, Финляндия)
29.06.2015
США утверждают, что Россия играет с огнем, угрожая НАТО ядерным оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США