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22.08.2019
ТАСС

Эксперт связал сокращение формата участия ЕКА в МАКС-2019 с санкциями

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Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин отметил, что причиной могут быть экономические мотивы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Санкции и экономические мотивы могут быть причиной того, что Европейское космическое агентство (ЕКА) не будет в этом году принимать участие в выставочной экспозиции авиасалона МАКС. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин.

"Видимо, какие-то экономические соображения, связанные с санкциями", - сказал Мухин, отвечая на вопрос о возможных причинах неучастия ЕКА.

По мнению собеседника агентства, последняя встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, визит российского главы в Финляндию показывают, что "Европа все же стремится повернуться лицом к России". "Мы надеемся, что это приведет к нормализации во всех сферах экономики и науки, мы надеемся на улучшения", - добавил Мухин.

Оргкомитет авиасалона 19 августа сообщил, что на МАКС-2019 впервые за многие годы не будет шале Европейского космического агентства. Однако делегация агентства будет работать на мероприятиях авиасалона. В свою очередь в Европейском космическом агентстве ТАСС подтвердили изменение формата своего участия в выставке.

МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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