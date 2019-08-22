Войти
22.08.2019
WarSpot

Тайвань вооружается новыми бронетранспортёрами

467
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Китайская Республика продолжает модернизацию своих вооружённых сил. Вчера, 20 августа, на портал janes.com появилась информация о том, что Минобороны Тайваня объявило о начале поставок в войска новых бронетранспортёров CM-34 Yunpao.

По данным военного ведомства, до конца текущего года в войска будет поставлено 32 бронетранспортёра CM-34 Yunpao. К 2023 году их число планируют довести до 284.

Боевой модуль бронетранспортёра CM-34 Yunpao.

Источник изображения: armyrecognition.com

CM-34 Yunpao очень похож на своего предшественника CM-32 Yunpao, который серийно производится с 2007 года. При этом новая модель бронетранспортёра имеет более тяжёлый корпус (24 т против 22 т у CM-32), а также более мощный двигатель (450 л.с. против 410 л.с. у CM-32).

Бронетранспортёр CM-32 Yunpao.

Источник изображения: armyrecognition.com

Главное изменение кроется в боевом модуле: CM-34 штатно вооружается двухместной башенкой с 30-мм орудием Orbital ATK Mk 44 Bushmaster II. Более ранняя модель CM-32 поступала на вооружение с 20-мм орудием или 40-мм автоматическим гранатомётом.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Похожие новости
28.01.2015
Наперегонки с «Томагавком»
05.03.2011
Китай вернулся к двузначному росту военного бюджета
19.08.2010
Пентагон доволен растущим нежеланием России вооружать Китай
12.02.2010
Пекин следит за ситуацией вокруг приобретения Тайванем у Евросоюза вертолетов EC-225 - МИД КНР
30.04.2009
За последние 5 лет продажи оружия выросли на 21%, крупнейшим поставщиком остаются США, Россия – на втором месте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США