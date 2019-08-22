Тайвань вооружается новыми бронетранспортёрами

Китайская Республика продолжает модернизацию своих вооружённых сил. Вчера, 20 августа, на портал janes.com появилась информация о том, что Минобороны Тайваня объявило о начале поставок в войска новых бронетранспортёров CM-34 Yunpao.

По данным военного ведомства, до конца текущего года в войска будет поставлено 32 бронетранспортёра CM-34 Yunpao. К 2023 году их число планируют довести до 284.

Боевой модуль бронетранспортёра CM-34 Yunpao. Источник изображения: armyrecognition.com

CM-34 Yunpao очень похож на своего предшественника CM-32 Yunpao, который серийно производится с 2007 года. При этом новая модель бронетранспортёра имеет более тяжёлый корпус (24 т против 22 т у CM-32), а также более мощный двигатель (450 л.с. против 410 л.с. у CM-32).

Бронетранспортёр CM-32 Yunpao. Источник изображения: armyrecognition.com

Главное изменение кроется в боевом модуле: CM-34 штатно вооружается двухместной башенкой с 30-мм орудием Orbital ATK Mk 44 Bushmaster II. Более ранняя модель CM-32 поступала на вооружение с 20-мм орудием или 40-мм автоматическим гранатомётом.