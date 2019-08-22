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22.08.2019
Российская газета

Как прошли пятые Армейские международные игры под Воронежем

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Девушки военослужащие не только поддерживали коллег, но и успешно выступали на АрМИ.
Девушки военослужащие не только поддерживали коллег, но и успешно выступали на АрМИ.
Источник изображения: Пресс-служба ЭВО

Сборная России заняла первое место на соревнованиях военных водителей. Серебряными призерами конкурса "Мастера автобронетанковой техники" в рамках АрМИ-2019 стали военные из Китая, на третьем месте - сборная Венесуэлы.

Международный конкурс профессионального мастерства армейских водителей уже пятый год подряд проводится под Воронежем - здесь, в Острогожском учебном центре Минобороны РФ, находится лучший в стране автодром, где созданы все мыслимые варианты дорог и бездорожья: от "змейки" на асфальте и колейного моста до "горной реки" и бассейна, способного скрыть легковушку с головой. Горную реку изображают бетонные полусферы, расставленные по трассе в шахматном порядке и политые водой. Грузовик, влетевший на них на неразумной скорости, запросто может крутануться волчком, в чем некоторые участники убедились лично.

Все участники соревнований - а в Острогожск приехали команды пяти государств - выступали на российских автомобилях: УАЗах и нескольких модификациях грузовиков КамАЗ. В прошлом году китайцы привезли все свое: джипы, грузовики, бензовоз с топливом, моторное масло и еду для водителей, - но по итогам заездов и, главное, ремонта техники после конкурса решили, что лучше использовать русские машины.

- Трасса каверзная, скоростные участки внезапно сменяются бездорожьем или крутыми поворотами. Здесь важен баланс между быстротой и аккуратностью, - объяснил капитан российской команды Александр Клименков. - УАЗ не такой прочный, как грузовик, поэтому надо не только разогнать его до "сотни" - это он может, - но и доехать до финиша.

В соревнованиях военных водителей участвовала первая в истории АрМИ женская сборная

Для УАЗов, кстати, в "горной реке" сделали узкий ровный проход - его нужно было пройти как по ниточке, не отклоняясь от правильного фарватера. Ошибки оборачивались пробитыми колесами или серьезным ремонтом подвески. КамАЗам подобные ухабы нипочем - огромные грузовики весело скакали по бетонным голышам, гребенке из бревен, с натужным воем преодолевали болото с вязкой грязью и облегченно ухали в 50-метровый бассейн. Вода скрывала огромные колеса вездеходов и захлестывала лобовое стекло. Тяжело ворочаясь и поднимая фонтаны до неба, грузовики огибали пляшущие в волнах буи, добирались до суши и, взревев мотором, продолжали путь.

В соревнованиях военных водителей участвовали более ста военнослужащих Венесуэлы, Египта, Китая, Лаоса и России, а также команда ДОСААФ РФ и первая в истории АрМИ женская сборная - тоже российская. Лейтенант Анастасия Серегина выступила сразу в трех номинациях: гонке капитанов, вождении УАЗ "Патриот" и седельного тягача КамАЗ, - установив рекорд по количеству заездов.

Прямая речь

Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны РФ, генерал армии:

- Конкурс мастерства военных автомобилистов является одним из самых соревновательных видов пятых Армейских международных игр. Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, умеющих владеть самой современной техникой, быстро принимать решения в сложной обстановке и слаженно действовать в составе подразделений.

Справка "РГ"

Пятые Армейские международные игры проходили с 3 по 17 августа на 25 полигонах 10 государств. В 30 конкурсах участвовали команды 39 стран. Российские военные победили в 14 соревнованиях, попутно завоевав 12 серебряных и три бронзовых медали. На втором месте в общем зачете Китай: четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. На третьем - Казахстан: три золотых, две серебряных и восемь бронзовых медалей.


Антон Валагин (Воронеж)

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Венесуэла
Египет
Казахстан
Китай
Лаос
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КАМАЗ
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