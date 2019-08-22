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22.08.2019
ТАСС

Зенитный ракетный комплекс "Тор" впервые заступил на боевое дежурство на Северном флоте

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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Военнослужащие отрабатывают действия по обеспечению контроля воздушного пространства

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2ДТ", входящий в мотострелковую бригаду Северного флота, заступил на первое опытное боевое дежурство в Мурманской области, говорится в среду в сообщении пресс-службы флота.

"Подразделение развернуто на одном из полигонов сухопутных и береговых войск в Печенгском районе Мурманской области. Военнослужащие отрабатывают действия по обеспечению контроля воздушного пространства и объектовой противовоздушной обороны", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, арктический ЗРК "Тор-М2ДТ" поступил на вооружение Северного флота в прошлом году. "Личный состав оснащенного новыми системами дивизиона ПВО прошел полный курс обучения в учебном центре и выполнил первые боевые стрельбы на военном полигоне в Астраханской области", - говорится в сообщении.

В июле этого года состоялись первые стрельбы ЗРК в Арктике на архипелаге Новая Земля.

ЗРК "Тор-М2ДТ" создан на базе двухзвенного гусеничного вездехода "Витязь" и предназначен для прикрытия важных административных, промышленных и военных объектов, а также сухопутных соединений от атак с воздуха в условиях Крайнего Севера и Арктики. Комплекс контролирует воздушное пространство от поражений крылатых ракет, авиабомб, самолетов, вертолетов и крупных беспилотных летательных аппаратов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Проекты
Арктика
БПЛА
СФ
Тор ЗРК
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