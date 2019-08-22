ОАК представит на МАКС-2019 свои новейшие продукты в сфере гражданской, военной и транспортной авиации

ЦАМТО, 21 августа. На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября, ПАО "ОАК" представит широкой публике свои новейшие продукты в сфере гражданской, военной и транспортной авиации.

"На важнейшем для нас событии, "домашнем" авиасалоне, мы продемонстрируем свои главные новинки. Последовательная реализация стратегии ОАК при поддержке государства, инвестиции в авиационную отрасль, труд конструкторов и коллективов предприятий позволяют с гордостью продемонстрировать на МАКС-2019 наши достижения. Российской и мировой публике мы впервые представляем новейший пассажирский лайнер МС-21, один из образцов которого будет участвовать в летной программе авиасалона. Виртуозный пилотаж покажут летчики на истребителях пятого поколения Су-57. Этот авиационный комплекс также впервые будет продемонстрирован в статической экспозиции", – заявил генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.

Ключевое событие авиасалона – мировая премьера новейшего пассажирского среднемагистрального лайнера МС-21 с демонстрацией трех опытных образцов воздушного судна, которые участвуют в программе летных испытаний. Один из самолетов будет впервые представлен с пассажирским салоном, дающим возможность оценить высокий уровень комфорта нового российского самолета. Новейший пассажирский лайнер МС-21 также примет участие в летной программе авиасалона.

В линейке гражданских проектов ОАК будет представлен полноразмерный макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. На статической стоянке и в летной программе примут участие самолеты Superjet 100.

Среди военных премьер – истребитель пятого поколения Су-57, который впервые будет показан публике на статической площадке авиасалона, а также примет участие в летной программе. В июне был подписан государственный контракт на поставку Минобороны России партии этих истребителей. Также на статической стоянке и в программе полетов будет представлен многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35.

Новинка МАКС-2019 – первый публичный показ нового российского топливозаправщика Ил-78М-90А. Это первый воздушный топливозаправщик, произведенный в России в постсоветский период. Также планируется демонстрация самолета-амфибии Бе-200 и мобильного комплекса унифицированных средств войскового ремонта и обслуживания авиационной техники.

ОАК представит обзор мирового авиационного рынка на 20-летнюю перспективу, в котором проведен анализ данных по состоянию современного самолетного парка, твердым заказам, прогнозу спроса на новые коммерческие самолеты и соответствующей емкости рынка для каждого из мировых регионов, а также отдельно для России, Китая и Индии.

На площадке МАКС-2019 планируется подписание ряда соглашений, связанных с реализацией стратегии цифровой трансформации бизнеса ОАК, а также проведение тематических конференций и деловых переговоров.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".