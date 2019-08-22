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22.08.2019
WarSpot

"Центр-2019": Азия учится воевать сообща

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Источник изображения: warspot.ru

Минобороны РФ готовится к крупнейшим учениям 2019 года. По данным пресс-службы российского военного ведомства, в манёврах "Центр-2019", которые пройдут в период с 16 по 21 сентября, задействуют около 128 000 военнослужащих и тысячи единиц военной техники из восьми стран.

Учения "Центр-2019" пройдут на полигонах Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане, Ашулук под Астраханью, а также на Чебаркульском полигоне в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейском и Юргинском полигонах в Алтайском крае и Кемеровской области. Кроме того, отдельные эпизоды проведут на полигонах за пределами России. В акватории Каспийского моря группировка Каспийской флотилии отработает методы обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

Архивное фото с армейских учений на западных рубежах России.

Источник изображения: ria.ru

По легенде манёвров, с группировками международных террористов, действующими на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, предстоит бороться коалиции государств (помимо России, это Китай, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Индия, Таджикистан и Узбекистан). Общее руководство воинскими контингентами возьмёт на себя начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Манёвры будут разделены на два этапа: сначала военные выполнят задачи по борьбе с терроризмом, отражению ударов с воздуха, разведке и оборонительным действиям, а затем перейдут в наступление, чтобы разгромить условного противника.

В учениях задействуют около 128 000 военнослужащих, более 20 000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 250 танков, 450 БМП и бронетранспортёров, 200 артсистем, а также почти 600 летательных аппаратов, до полутора десятков кораблей и судов обеспечения.

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