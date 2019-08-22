Минобороны РФ реализует комплекс мер в связи с напряженной обстановкой на Западном стратегическом направлении – Шойгу

Военно-политическая обстановка на Западном стратегическом направлении остается напряженной, в этой связи для нейтрализации возникающих угроз Минобороны РФ реализует комплекс мер. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая заседание коллегии военного ведомства.

Военно-политическая обстановка "характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", отметил министр.

"Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер", - подчеркнул он.

Министр сообщил, что "сегодняшнее заседание начнем с рассмотрения хода выполнения планов деятельности на 2019 - 2025 годы Западного и Восточного военных округов в рамках реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи"