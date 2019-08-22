Бригады ОТРК "Искандер-М" получили на вооружение БПЛА двух видов

Все бригады ОТРК "Искандер-М" и "Точка-У" в обязательном порядке оснащаются многофункциональными беспилотниками дальнего радиуса действия "Орлан-10" и квадрокоптерами. Соответствующее решение Минобороны приняло еще в начале этого года, сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: Минобороны РФ

Военное ведомство приняло решение об оснащении бригад ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" двумя видами беспилотников - БПЛА "Орлан-10" и квадрокоптерами. По мнению военных, применение дронов сделает ракетные подразделения более автономными и менее заметными для противника.

По задумке военного ведомства, каждый вид беспилотников выполняет свою собственную задачу. Квадрокоптеры применяются для разведывания пути при следовании комплексов на марше, выбора позиций, обеспечивают наблюдение с целью охраны мест дислокации или развертывания ОТРК. В отличии от коптеров, беспилотники "Орлан-10" ведут разведку на большом удалении от комплексов, при этом они определяют предполагаемые цели и дают на них наводку в режиме реального времени.

Единственный минус "Орланов" - это их небольшая дальность полета по сравнению с дальностью поражения ОТРК "Искандер-м" (120 км у БПЛА и 500 у ОТРК). Однако даже такое применение БПЛА значительно увеличивает автономность ракетных подразделений, та как ранее у них вообще не было своих разведывательных средств, а все целеуказания поступали от вышестоящих штабов. В случае потери связи они становились просто "слепыми" и не могли действовать.

Можно предположить, что на "Орланах" будет отработана методика применения беспилотников в подразделениях ОТРК "Искандер-М", а в дальнейшем, при появлении относительно дешевого небольшого БПЛА с увеличенной дальностью полета, произойдет постепенная замена разведывательных дронов.