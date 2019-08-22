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22.08.2019
ТАСС

Минобороны примет меры из-за напряженной обстановки на западном направлении

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Максим Григорьев/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что военно-политическая обстановка характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе и развертыванием системы ПРО США в Румынии и Польше

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российское военное ведомство примет ряд мер в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая заседание коллегии Минобороны.

Военно-политическая обстановка "характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", отметил министр.

"Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер", - сказал он.

Шойгу сообщил, что на заседании коллегии будет обсуждаться выполнение планов деятельности Западного и Восточного военных округов на 2019-2025 годы по реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Восточное стратегическое направление

Военно-политическая обстановка на восточном стратегическом направлении продолжает осложняться, отметил Шойгу.

"Действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии", - сказал он.

В целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в Восточном военном округе в этом году будет проведено 62 организационных мероприятия. "Самые важные из них - формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады", - отметил Шойгу.

Говоря о других мерах по усилению группировки войск на востоке России, он напомнил, что в марте спущена на воду большая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", которая после завершения ходовых и швартовых испытаний в ноябре текущего года войдет в состав Тихоокеанского флота. До конца года округ получит 1743 единицы вооружения и военной техники. В результате доля перспективных образцов в его войсках составит 53%.

По словам министра, "отмечается положительная динамика в комплектовании соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту, за первое полугодие отобрано более 4,5 тыс. человек".

Учения и борьба со стихией

Шойгу сообщил, что в течение года планируется провести свыше 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений. Министр напомнил, что в апреле-мае в Южно-Китайском море прошли российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2019", в которых участвовало 10 боевых кораблей и более 3 тыс. военнослужащих. "Сейчас идет активная подготовка к двусторонним командно-штабным учениям на сахалинском и приморском операционных направлениях", - отметил он.

Шойгу констатировал, что наряду с боевой подготовкой войска округа задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он напомнил, что в начале года успешно ликвидирован затор на реке Бурея. В феврале уничтожены очаги биологического заражения в Приморском и Хабаровском краях. В июле-августе округ принял участие в устранении последствий наводнения в Амурской и Иркутской областях. Кроме этого, беспилотная авиация осуществляет круглосуточный мониторинг районов природных пожаров.

Министр обороны также представил в среду нового члена коллегии военного ведомства - своего заместителя Юнус-Бека Евкурова.

Евкуров, ранее занимавший пост главы Ингушетии, был назначен заместителем министра обороны России в июле. На новой должности он отвечает за боевую подготовку Вооруженных сил РФ.

"Уважаемые товарищи. Представляю вам нового члена коллегии Минобороны: замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич. Сегодня ему вручается личный штандарт, символизирующий верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство органами военного управления, и должностной знак заместителя министра обороны", - сказал Шойгу.

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