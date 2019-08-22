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22.08.2019
ТАСС

СМИ: отправленный в космос автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца

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Источник изображения: © SpaceX/CC0/Wikimedia Commons

Также портал Space.com посчитал, что песня Дэвида Боуи Life on Mars, звучавшая в салоне машины при старте, уже была воспроизведена более 150 тыс. раз, если аккумулятор Tesla еще функционирует

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции основателя компании Space X Илона Маска с одетым в скафандр манекеном Starman за рулем, выведенный в космос в феврале 2018 года, совершил первый оборот вокруг Солнца.

Как сообщил во портал Space.com, согласно расчетам, полый оборот вокруг Солнца машина с манекеном за рулем совершает за 557 суток. Она уже преодолела расстояние в 1,2 млрд км. При старте в салоне машины звучала запись песни Дэвида Боуи Life on Mars. Если аккумулятор Tesla еще функционирует, то эта запись к настоящему моменту уже была повторена более 150 тыс. раз.

Ссылаясь на проведенные в прошлом году расчеты орбиты, Space.com отметил, что машина с манекеном за рулем совершит еще много оборотов вокруг Солнца, однако в конце концов - примерно через миллион лет - войдет в атмосферу либо Венеры, либо Земли и прекратит существование. Шансы на то, что она вернется на Землю, составляют 6%, а вероятность входа в атмосферу Венеры оценивается в 2,5%.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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