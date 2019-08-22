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22.08.2019
ЦАМТО

На Филиппины прибыл корвет класса "Поханг", приобретенный Манилой из наличия ВМС Республики Корея

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Переданный Филиппинам бывший южнокорейский корвет РСС 762 Chungju (типа Pohang), получивший новое филиппинское название PS 39 Conrado Yap. Чинхэгу (Чханвон), 05.08.2019
Переданный Филиппинам бывший южнокорейский корвет РСС 762 Chungju (типа Pohang), получивший новое филиппинское название PS 39 Conrado Yap. Чинхэгу (Чханвон), 05.08.2019.
Источник изображения: ВМС Филиппин

ЦАМТО, 21 августа. Приобретенный Манилой из состава ВМС Республики Корея противолодочный корвет (PCC-762) "Чхунджу" (Chungju) класса "Поханг" Флай.3, получивший новое обозначение (PS-39) "Конрадо Яп" (Conrado Yap), прибыл на Филиппины.

Как напоминает Navaltoday.com, корабль был официально передан и введен в эксплуатацию филиппинских ВМС в ходе церемонии, состоявшейся 5 августа 2019 года в Чинхэ (провинция Кенсан-Намдо). В церемонии передачи принял участие командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Роберт Эмпедрад.

Экипаж корвета с апреля проходил необходимую подготовку в Республике Корея. При переходе в порт приписки корвет сопровождал десантный корабль (LD-602) "Давао Дель Сюр", который до этого принял участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке.

Как уже сообщал ЦАМТО, (PCC-762) "Чхунджу" был принят на вооружение ВМС Республики Корея в 1987 году и выведен из боевого состава флота в декабре 2016 года. В апреле 2017 года представитель МНО Филиппин Арсенио Андолонг подтвердил отправку в адрес правительства Республики Корея письма с запросом на продажу одного корвета класса "Поханг" из состава южнокорейского флота.

Корабль класса "Поханг" расширит возможности ВМС Филиппин по борьбе с надводными кораблями и подводными лодками противника, патрулированию территориальных вод, обеспечению ПВО, а также борьбе с пиратством и терроризмом.

Поставка осуществляется безвозмездно. За передачу Филиппины выплатили Республике Корея символическую сумму в 100 долл. Расходы по восстановлению корвета взяла на себя филиппинская сторона.

"Поханг" – класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период "холодной" войны и после нее были построены 24 корабля данного типа.

Длина корабля составляет 88,3 м, ширина – 10 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 1216 т, экипаж – 118 человек, автономность – 20 суток. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с. Максимальная скорость – 25 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 15 узлов. В состав вооружения входят две 76-мм АУ Oto Melara, 40-мм автоматическая пушка, торпедные аппараты.

Ранее сообщалось, что ВМС Филиппин получат корабль в состоянии "как есть", за исключением демонтажа некоторого оборудования, принадлежащего ВМС Республики Корея, и замены устаревшего оборудования, включая навигационную РЛС. Системы вооружения, включая 76-мм артустановки, два трехтрубных торпедных аппарата, демонтированы не будут. Запрос включал приобретение боеприпасов для этих систем.

В день прибытия (PCC-762) "Чхунджу" на Филиппины местные новостные агентства сообщили, что Республика Корея может передать филиппинскому флоту еще два корвета данного класса.

Ранее Сеул безвозмездно передал корветы класса "Поханг" Египту, Вьетнаму и Перу, заменив их новыми фрегатами класса FFX.

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Продукция
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