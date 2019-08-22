На Филиппины прибыл корвет класса "Поханг", приобретенный Манилой из наличия ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 21 августа. Приобретенный Манилой из состава ВМС Республики Корея противолодочный корвет (PCC-762) "Чхунджу" (Chungju) класса "Поханг" Флай.3, получивший новое обозначение (PS-39) "Конрадо Яп" (Conrado Yap), прибыл на Филиппины.

Как напоминает Navaltoday.com, корабль был официально передан и введен в эксплуатацию филиппинских ВМС в ходе церемонии, состоявшейся 5 августа 2019 года в Чинхэ (провинция Кенсан-Намдо). В церемонии передачи принял участие командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Роберт Эмпедрад.

Экипаж корвета с апреля проходил необходимую подготовку в Республике Корея. При переходе в порт приписки корвет сопровождал десантный корабль (LD-602) "Давао Дель Сюр", который до этого принял участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке.

Как уже сообщал ЦАМТО, (PCC-762) "Чхунджу" был принят на вооружение ВМС Республики Корея в 1987 году и выведен из боевого состава флота в декабре 2016 года. В апреле 2017 года представитель МНО Филиппин Арсенио Андолонг подтвердил отправку в адрес правительства Республики Корея письма с запросом на продажу одного корвета класса "Поханг" из состава южнокорейского флота.

Корабль класса "Поханг" расширит возможности ВМС Филиппин по борьбе с надводными кораблями и подводными лодками противника, патрулированию территориальных вод, обеспечению ПВО, а также борьбе с пиратством и терроризмом.

Поставка осуществляется безвозмездно. За передачу Филиппины выплатили Республике Корея символическую сумму в 100 долл. Расходы по восстановлению корвета взяла на себя филиппинская сторона.

"Поханг" – класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период "холодной" войны и после нее были построены 24 корабля данного типа.

Длина корабля составляет 88,3 м, ширина – 10 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 1216 т, экипаж – 118 человек, автономность – 20 суток. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с. Максимальная скорость – 25 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 15 узлов. В состав вооружения входят две 76-мм АУ Oto Melara, 40-мм автоматическая пушка, торпедные аппараты.

Ранее сообщалось, что ВМС Филиппин получат корабль в состоянии "как есть", за исключением демонтажа некоторого оборудования, принадлежащего ВМС Республики Корея, и замены устаревшего оборудования, включая навигационную РЛС. Системы вооружения, включая 76-мм артустановки, два трехтрубных торпедных аппарата, демонтированы не будут. Запрос включал приобретение боеприпасов для этих систем.

В день прибытия (PCC-762) "Чхунджу" на Филиппины местные новостные агентства сообщили, что Республика Корея может передать филиппинскому флоту еще два корвета данного класса.

Ранее Сеул безвозмездно передал корветы класса "Поханг" Египту, Вьетнаму и Перу, заменив их новыми фрегатами класса FFX.