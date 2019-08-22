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22.08.2019
ЦАМТО

Значительное число ремонтных предприятий, переданных Ростеху от Минобороны, находятся в тяжелом финансовом состоянии

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Последние семь лет ремонтом бронетехники сами военные почти не занимались – эта работа ушла на аутсорсинг
Последние семь лет ремонтом бронетехники сами военные почти не занимались – эта работа ушла на аутсорсинг.
Источник изображения: Матыцин Валерий/Фотохроника ТАСС

ЦАМТО, 21 августа. Значительное количество ремонтных предприятий, переданных Ростеху от Минобороны России, находятся в тяжелом финансовом состоянии, часть из них – банкроты, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Как напоминает агентство, распоряжение о включении в состав Ростеха 88 ремонтных предприятий подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил "РИА Новости", что в 2019 году планируется завершить передачу в ведение госкорпорации ремонтных заводов Минобороны.

"Мы внимательно смотрим активы, проводим их аудит. Непрофильное имущество отчуждается на рыночных условиях. Значительное число активов передано в тяжелом финансовом состоянии, без каких-либо уникальных компетенций, уже в процедурах банкротства или предбанкротном состоянии. Общая стратегия корпорации в работе с переданными ремонтными заводами – их интеграция c соответствующими по профилю холдингами", – сказали в Ростехе.

Там отметили, что распоряжение правительства издано в развитие поручений президента 2013-2014-х годов, согласно которым ведомственные ремонтные заводы Минобороны подлежали передаче в состав предприятий промышленности.

"Всего в структуру Ростеха за прошедшее время переданы порядка 100 предприятий со специализацией в области ремонта автомобильной, авиационной и железнодорожной техники, бронетехники, аэродромного и авиационного оборудования, входившие в холдинги "Авиаремонт", "Спецремонт", "Ремвооружение". В течение лета 2019 года издан ряд нормативных актов президента и правительства, который фактически вывел этот процесс на завершающую стадию", – сообщили "РИА Новости" в Ростехе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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