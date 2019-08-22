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22.08.2019
Интерфакс-АВН

Бригада береговой обороны в горах Крыма отработала уничтожение условного противника

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Стрелец
Военнослужащий Вооруженных сил России с планшетом комплекса "Стрелец".
Источник изображения: РИА Новости / Николай Хижняк

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Тактические учения по блокированию и уничтожению противника в горной местности проведены с личным составом отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота (ЧФ).

"Задачи отработаны на полигоне "Ангарский"", - сказано в сообщении ЧФ, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

Отмечается, что поиск и обнаружение "противника" выполнялись с использованием беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец".

По данным штаба флота, в ходе начавшихся трехдневных учений "военнослужащие на бронетранспортерах БТР-80 отработают весь спектр наступательных и оборонительных задач".

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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
Стрелец
Проекты
БПЛА
Военные учения
ЧФ
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