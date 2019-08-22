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22.08.2019
Военное обозрение

Американский эксперт: новая российская ракета заходит "в тыл флота"

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Недавние ракетные испытания, проведенные Россией в районе Архангельска и США у побережья Калифорнии, указывают на то, что гонка между странами ускорилась. Данное мнение выразил американский эксперт по противоракетной обороне Том Карако из Центра стратегических и международных исследований, заявления которого приводит USNI News.

Источник изображения: topwar.ru

Как он считает, данные испытания отличались типами ракет, их дальностью и вероятными целями, но они связаны между собой в более широком смысле, свидетельствуя о том, что оба государства делают акцент на разработке и принятии на вооружение новых ракетных систем.

То, что вы видите, это глобальный всплеск спроса и предложения для множества систем доставки ракетного типа. Это не только Россия и Китай, Соединенные Штаты тоже придумывают новые виды ракет […] Наши друзья и союзники приобретают множество автономных ракетных систем для различных миссий […] Это своего рода ракетный Ренессанс

- указывает Карако.

По мнению большинства экспертов, Россия осуществила неудачные испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем, которые привели к взрыву. Со слов обозначенного аналитика, данное изделие свидетельствует о том, что русские поставили во главу угла дистанцию полета, пожертвовав скоростью. В отличие от них, США запустили с модифицированной ПУ Mk-41 наземного базирования Tomahawk Block IV с диапазоном действия от 500 км.

Польза крылатой ракеты с ядерным двигателем состоит в ее дальности. Данное изделие не обязательно будет быстрым, оно может быть, например, дозвуковым, но, по-видимому, было бы выгодно использовать новую систему на обходном межконтинентальном маршруте, чтобы не попасть в зону действия ПВО. Облетает флот [в поисках его уязвимых мест] и заходит "с тыла"

- отметил Карако, имея в виду, что ракета способна кружить вокруг цели, пока не найдет безопасную зону для своего подлёта к ней.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Проекты
Ядерный щит
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