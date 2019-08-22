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22.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

США объявили о намерении использовать ядерные системы в космосе

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Carolyn Kaster

Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, которые жизненно важны "для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе", говорится в меморандуме главы Белого дома Дональда Трампа.

"Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, когда такого рода системы будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства и оперативные возможности", – приводит ТАСС текста документа, который распространила администрация президента США.

"Способность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе, – отмечается в документе. – Для запуска Соединенными Штатами космических ядерных систем федеральное правительство должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности, разработанных с учетом факторов риска, и [выдачи] разрешения на запуск [аппарата]".

В Белом доме пояснили, что этот меморандум предоставляет дополнительную информацию по процедуре "запуска космических аппаратов с космическими ядерными системами".

"В течение года с даты публикации настоящего меморандума министр транспорта должен подготовить и опубликовать руководство для претендентов, желающих получить лицензию на запуск" космического аппарата с ядерной системой, указал Трамп.

Кроме того, в документе отмечается, что "по соображениям национальной безопасности, связанным с нераспространением ядерного оружия", необходимо получать разрешение президента США на запуск космических аппаратов с ядерными системами, "использующими любого рода ядерное топливо, кроме низкообогащенного урана".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в России разработали проект космического буксира с ядерной энергодвигательной установкой.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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