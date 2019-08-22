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22.08.2019
Интерфакс-АВН

США и Румыния будут укреплять боеготовность на восточном фланге НАТО, включая Черное море - документ

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Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Источник изображения: defence-blog.com

Вашингтон. 21 августа. ИНТЕРФАКС - США и Румыния за счет модернизации своих вооруженных сил и "распределения бремени НАТО" будут укреплять свои позиции на восточном фланге североатлантического альянса, включая Черное море, договорились президенты двух стран.

"Наши военные стоят плечом к плечу в деле защиты свободы и стремятся укрепить наши позиции в области обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности", - говорится в совместном заявлении президентов Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам визита главы румынского государства в Вашингтон.

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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