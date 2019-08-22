Американский флот не успевает ремонтировать боевые корабли

ВМС США не хватает в этом году сотен миллионов долларов, необходимых для финансирования судоремонта. Как полагают на флоте, в 2020 году счет пойдет уже на миллиарды, ставя под угрозу повышение боеготовности и текущее обслуживание кораблей. Об этом сообщает Defense News.

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На слушаниях в Сенате представители ВМС пояснили, что в этом году дефицит финансов по указанной статье составляет $ 977 млн, в следующем он увеличится еще на $810 млн. При этом нехватка средств возникла в то самое время, когда оборонный бюджет достиг рекордных $750 млрд. На чрезвычайные расходы Пентагону выделяется $4 млрд, однако они возникают каждый раз, когда на верфях в процессе ремонта обнаруживаются новые проблемы.

Обслуживание судов, запланированное на этот год, угрожает навалиться снежным комом на растущую массу отложенного ремонта […] В более поздние годы, возможно, придется пожертвовать необходимым ремонтом, чтобы заплатить за услуги, которые перейдут на следующий год

- отмечает обозначенное американское издание.

Как оно указывает, проблемы с задержками и отсрочками при обслуживании вымпелов ВМС США называют "фактором нагноения". Если оценивать общее состояние дел, то достаточно обратить внимание на многоцелевые атомные субмарины класса Los Angeles: без финансового обеспечения оказался капитальный ремонт трех подводных лодок – Boise, Hartford и Columbus, хотя это и оправдывается нехваткой мощностей.