Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4

Арктику и Дальний Восток усилят сверхдальнобойными зенитными комплексами. До конца года ракетную бригаду сформируют на востоке страны. Новая воинская часть появится и на Северном флоте. Их "главным калибром" станет зенитная ракетная система (ЗРС) С-300В4. По некоторым тактико-техническим характеристикам она превосходит даже новейшие С-400. Сильные стороны модернизированной "трехсотки" — вездеходность и мобильность, которые позволят оперативно перебрасывать подразделения, в том числе в труднодоступные места. Новые формирования интегрируют в сплошную систему ПВО, укрепив стратегические направления.

Арктику и Дальний Восток усилят сверхдальнобойными зенитными комплексами. До конца года ракетную бригаду сформируют на востоке страны. Новая воинская часть появится и на Северном флоте. Их "главным калибром" станет зенитная ракетная система (ЗРС) С-300В4. По некоторым тактико-техническим характеристикам она превосходит даже новейшие С-400. Сильные стороны модернизированной "трехсотки" — вездеходность и мобильность, которые позволят оперативно перебрасывать подразделения, в том числе в труднодоступные места. Новые формирования интегрируют в сплошную систему ПВО, укрепив стратегические направления.

В Минобороны принято принципиальное решение развернуть новые части и соединения ПВО для прикрытия арктического и дальневосточного стратегических направлений, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве. До конца года сформируют зенитную ракетную бригаду, оснащенную ЗРК С-300В4, которая поступит в распоряжение командования Восточного военного округа. Кроме того, новая воинская часть будет развернута в структуре оперативно-стратегического командования (ОСК) Северного флота. Места дислокации формирований пока неизвестны.

В 1990-е годы на арктическом и дальневосточном направлениях сократили много частей ПВО, и в системе противовоздушной обороны образовались бреши. В итоге произошел вынужденный переход от сплошной к зональной системе, которая прикрывает только важные объекты. Сейчас наметилась обратная тенденция — поступательно восстанавливается сплошная система ПВО.

В бой по бездорожью

Российские войсковые группировки в Арктике и на Дальнем Востоке усиливаются, и новым формированиям требуется надёжное прикрытие с воздуха. Бригада, вооруженная современной ЗРС, значительно увеличит возможности противовоздушной обороны в данных регионах, пояснил "Известиям" бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Арктика и Дальний Восток еще в советское время считались потенциально опасными направлениями для воздушного нападения, поэтому их прикрывала одна из самых мощных и сильных армий противовоздушной обороны, — рассказал эксперт. — Развертывание новой бригады — серьезное усиление на данном участке. Этим комплексам на гусеничном ходу не страшно любое бездорожье, поэтому их можно в любое время быстро перебросить на опасные направления. Очевидно, что бригаду интегрируют во вновь создаваемую сплошную систему ПВО.

Части и соединения, вооруженные С-300В4, уже развернуты в ряде регионов России. Первая бригада появилась в Краснодарском крае в 2014 году. Такие же соединения сформировали в Центральном военном округе — под Самарой и в Подмосковье. В Калининградском особом районе был развернут ЗРК. В ближайшем будущем планируется перевооружение еще нескольких бригад на С-300В4.

— Бригада ПВО — это так называемый фронтовой комплект, — пояснил "Известиям" бывший командующий зенитно-ракетными войсками, генерал-лейтенант Александр Горьков. — Такое соединение напрямую подчиняется ОСК или командующему фронтом и предназначено для прикрытия основных войсковых группировок.

С-300В4 считается прорывным комплексом защиты от любых видов воздушного нападения. Его возможности позволяют прикрывать от ударов с воздуха в два-три раза большую площадь, чем классическая "трехсотка". Это заметно отодвигает зону поражения воздушных целей. Новые системы позволяют гарантированно перехватывать головные части ракет средней дальности. В составе ЗРС есть специальные узконаправленные радары и пусковые установки с возможностью поражать баллистические ракеты.

Такие разные "трехсотки"

Так исторически сложилось, что в войска одновременно поставляли две разные "трехсотки". Для войск ПВО изготавливались С-300П (индекс П означал "ПВО страны"), которые прикрывали позиционные районы. В первую очередь промышленные и административные объекты. А ПВО Сухопутных войск получали С-300В (В-"войсковые"), которые должны были защищать армейские соединения.

С-300В превосходит позиционный комплекс по нескольким параметрам, так как он изначально создавался для защиты колонн на марше. Его ракеты приводятся в боевое состояние еще в движении, и практически сразу после остановки комплекс готов провести пуски. Наконец, войсковые "трехсотки" устанавливаются на гусеничные тягачи, чтобы без труда преодолевать бездорожье.

Модификация С-300В4 поступила на вооружение Сухопутных ПВО в 2014 году. Обновленная версия стала полностью цифровой. Она способна одновременно обстреливать и гарантированно поражать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, в том числе самолеты-невидимки, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4500 м/с. Дальность поражения — 400 км.

На сегодня это самая "дальнобойная" система в своем классе. В нее заложен большой потенциал для модернизации. В перспективе новые возможности позволят поражать и гиперзвуковые летательные аппараты. С-300В4 в настоящее время проходит испытания в боевой обстановке.

В 2016 году дивизион таких систем был переброшен в Сирию и заступил на боевое дежурство для защиты аэродрома Хмеймим и пункта базирования материально-технического обеспечения "Тартус". Как заявил "Известиям" командующий войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов, во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво. Воздействие помех сильной интенсивности не помешало работе боевых расчетов.

Сейчас система ПВО России активно совершенствуется. Благодаря введению в строй РЛС типа "Воронеж" и загоризонтной РЛС "Контейнер" по периметру страны создано единое радиолокационное поле. Ожидается, что скоро на вооружение поступят новые системы С-500 "Прометей", которые предназначены для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников и низкоорбитальных спутников.