Не сохранить, а ускорить: что должна сделать Зе-команда для сближения Украины с ЕС (Европейская правда, Украина)

Интеграция Украины в ЕС и НАТО сегодня уже не просто мечта, а четкая задача, выполняемая шаг за шагом на постоянной основе и охватывающая практически все сферы жизни. Речь идет не о точечных изменениях и не только о высоких политических решениях, утверждает автор статьи и рассматривает конкретные действия, которые необходимо предпринять украинскому руководству.

Утвержденный правительством [Украины] план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации включает 1943 задания, за выполнение которых ответственны 106 органов власти Украины. Соглашение об ассоциации (СА) предусматривает приближение украинского законодательства к европейскому в более чем 24 секторах. Именно это будет означать внедрение в нашей стране европейских стандартов - от транспорта до безопасности питания, от охраны труда до создания новой системы сертификации промышленной продукции.

То же самое касается нашего движения в НАТО, хотя у нас здесь нет договора, подобного СА. Украина реформирует сектор безопасности и стремится внедрить натовские стандарты не только для сближения с альянсом, а прежде всего для самой себя, ведь реальная необходимость этих реформ уже давно назрела, а с началом российской агрессии стала еще более очевидной.

Преодолевать этот путь возможно лишь при условии эффективной координации и неукоснительного выполнения Украиной взятых на себя международных обязательств.

Сегодня в правительстве есть почти все составляющие, необходимые для этого.

Начиная с 2016 года в составе правительства работает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, действует Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции. В рамках реформы государственного управления в 10 министерствах созданы упраления по вопросам стратегического планирования и европейской интеграции. В конце концов (и это, вероятно, самая мощная движущая сила!) в правительстве появилась сплоченная команда евроинтеграторов.

От достижений до проблем

Итак, были созданы основания для того, чтобы евроинтеграция превратилась в технократический процесс. На практике - чем более системным становилось наше движение к выполнению соглашения с ЕС, тем очевиднее проявлялись его слабые стороны.

Одним из самых слабых элементов этого механизма был парламент. Борьба за принятие каждого из системных европейских законопроектов забирала не менее полугода. Это торможение имело различные причины. Слишком системные решения пугали депутатов, которые руководствовались собственными бизнес-интересами и не могли просчитать, как внедрение европейских норм повлияет на их бизнес.

Также мы и наши партнеры из ЕС не раз становились свидетелями срыва голосований из-за популизма или из-за того, что министерство вообще не работало с профильным комитетом. Часто именно правительственному офису вместо министерства приходилось работать с ВР, так как политические торги, к которым приобщалось руководство министерств, часто оказывались важнее, чем повестка дня реформ. Реформа системы государственного управления стартовала одновременно с процессом выполнения соглашения, и некоторые министерства до сих пор не получили даже элементарной способности технически "обслуживать" процесс евроинтеграции, не говоря уже о том, чтобы предлагать комплексные, многоуровневые решения.

Очень часто это приводило к "работе ради фейсбука". Говоря простыми словами - евроинтеграция не укладывалась в рамки среднестатистического сознания украинского бюрократа. Еще выполнение СА пришлось ко времени, когда и власть, и общество еще не проявляют уважения к правилам, а потому выбирают, придерживаться их или нет, основываясь на собственном мировосприятии. Из-за этого много прогрессивных решений не было воплощено, а некоторые прогрессивные нормы разбились о советские подходы к их внедрению.

И, к сожалению, до сих пор не удалось закрепить в правительстве и парламенте понимание того, что евроинтеграция касается абсолютно тех же вещей, которыми они занимаются ежедневно, формируя политику государства.

Что надо сделать "на европейском фронте"?

Соглашение об ассоциации с ЕС имеет огромный трансформационный потенциал, который до сих пор не раскрыт даже на четверть. В частности, нам необходимо принципиально иначе (то есть активнее) работать над изменениями в законодательство в секторе финансовых услуг.

Чтобы нарастить беспошлинный экспорт в ЕС, мы должны использовать возможности, которые дает конвенция Пан-Евро-Мед (совместное производство с другими странами, имеющими свободную торговлю с Евросоюзом).

Украина должна упростить таможенные процедуры в торговле с ЕС, путь к которым откроет наше присоединение к Конвенции об общем режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами (соответствующие законопроекты поданы в Раду, но лежат там без движения).

В торговой сфере приоритетом является расширение беспошлинного экспорта из Украины в ЕС. Возможность такого пересмотра появляется на пятый год выполнения соглашения, и работу над определением его параметров надо начинать как можно быстрее. Однако преградой для этого может стать наличие в наших отношениях с ЕС так называемых "торговых раздражителей", а именно моратория на экспорт леса и налогообложение НДС операций по экспорту масленичных культур.

Другой приоритет: украинские предприниматели должны получить доступ к рынку государственных закупок ЕС в коммунальном и инфраструктурном секторах, а также к закупкам, которые проводят концессии.

Также важным вопросом, над которым надо думать уже сейчас, является способность наших национальных судов в будущем обеспечить должное функционирование общего с ЕС рынка по крайней мере в отдельных секторах. Чтобы Евросоюз был готов к более глубокой интеграции с Украиной, он должен доверять украинскому суду, быть уверенным, что тот будет решать споры между украинским и европейским бизнесом и потребителями на основе права.

И надо признать, что для эффективного выполнения ассоциации недостаточно способности чиновников. Европейская интеграция нуждается в мощной политической поддержке.

Ключевой проблемой, с которой мы столкнулись в 2016-м году, и самым большим вызовом работы на госслужбе было отсутствие культуры преемственности ключевых государственных процессов. Сегодня мы уже слишком "далеко зашли", чтобы начинать все с начала или же наступать на те же грабли. Поэтому в условиях переходного периода стратегически важным является сохранение достигнутого - и институций, и наработок, и инструментов. На последнем остановимся отдельно.

Сегодня динамику прогресса Украины - каждой отрасли, каждой правительственной структуры - можно отследить в специальном мониторинговом инструменте под названием "Пульс соглашения". Он должен облегчить понимание действий государства со стороны секторальных экспертов, он должен был показать, что делает правительство на пути к ЕС, и одновременно в режиме реального времени давал бы возможность каждому гражданину увидеть, где Украина буксует больше всего, где мы имеем самое длительное отставание в выполнении СА.

Этот инструмент по своей концепции должен стать публичным, и профильные чиновники неоднократно делали заявления о том, что он будет опубликован - но, к сожалению, из-за сопротивления отдельных политиков в правительстве этого не произошло. Уже более двух лет "Пульс соглашения" остается доступным только самим чиновникам. Это тоже важно - но недостаточно.

Надеемся, что новый кабинет министров уже на своем первом заседании примет решение о предоставлении публичного доступа к информации о прогрессе на евроинтеграционном пути.

Смена власти, но не европейского курса

Смена правительства точно не должна затормозить сближение Украины и ЕС. Действующая команда правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции готова передать новым чиновникам и парламентариям всю имеющуюся информацию, знания и опыт. Именно для этого мы подготовили позиционный документ "Европейская и евроатлантическая интеграция", который уже обнародован на правительственном и евроинтеграционном порталах.

В этом документе - краткая сводка о текущем состоянии интеграционных процессов в различных секторах и в каждом из министерств. Особое внимание мы уделили слабым местам, которые в течение последних пяти лет замедляли прогресс, а также возможностям, которые европейская и евроатлантическая интеграция открывает для Украины.

Позиционная книга - это относительно небольшой по объему документ. Мы стремились сконцентрироваться на основном, но при необходимости чиновники или депутаты могут получить развернутую информацию по любому вопросу.

Мы определили законодательные инициативы во всех сферах, которые требуют первоочередного рассмотрения новоизбранным парламентом, в частности в сферах транспорта, налоговой, таможенной, финансовой, промышленной политики и тому подобное. Также мы пытались объяснить, в чем именно заключается смысл и цель европейской и евроатлантической интеграции в каждом из секторов, определили перечень ключевых украинских и европейских заинтересованных сторон. Понимая уже упомянутую выше ограниченную институциональную способность части украинских министерств, мы в каждом разделе отметили, на какую финансовую и экспертную помощь международных партнеров могут рассчитывать чиновники и парламентарии, а также определили, как перейти на новый уровень управления этими ресурсами.

Это, конечно, не полный перечень того, что было включено в позиционную книгу европейской интеграции Украины.

Там отмечены и "прорывные точки", которые позволят Украине интегрироваться в европейские цепочки поставок и стать частью европейского экономического пространства и пространства безопасности, там приведены рекомендации ведущих украинских и международных think-tanks в конкретных секторах и тому подобное.

Учитывая эти советы, новое правительство и парламент не только сохранят, но и многократно ускорят сближение Украины с ЕС.

Проблема межпартийных согласований, которые тормозили большинство европейских законопроектов в парламенте и создавали преграды в правительстве, осталась в прошлом. Украина получила шанс сделать скачок по внедрению реформ и не имеет права им не воспользоваться. Поэтому мы искренне верим, что прагматичный и технократический подход к реализации Соглашения об ассоциации должен лечь в основу евроинтеграционной политики в рамках нового политического цикла.

Ольга Стефанишина