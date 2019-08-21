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21.08.2019
ТАСС

У робота "Федора" появилась страница в Instagram

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

На ней опубликованы картинки, которые подписаны, как в комиксах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Человекоподобный робот "Федор" (Skybot F-850), который 22 августа должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС), начал вести свою страницу в Instagram. В понедельник на его странице начали появляться записи. В настоящее время у "Федора" 15 публикаций и 30 подписчиков.



На странице робота опубликованы картинки, которые подписаны, как в комиксах. В них "Федор" рассказывает о себе, о своих умениях и тренировках. Под одной из них есть цитата из стихотворения Владимира Маяковского "Послушайте!": "Послушайте! Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?".



Изображения с роботом подписаны и такими фразами: "Умею водить, и даже поэзия не оставляет меня равнодушным", "Мои способности выходят за рамки стандартных технических навыков", "Я не просто робот. Я познал искусство".



Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Он получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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