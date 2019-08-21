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21.08.2019

Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 19 августа/ Радио Sputnik. Новый российский истребитель-перехватчик МиГ-31БМ отработал маневры в стратосфере, и, по мнению экспертов, станет головной болью для любых нарушителей границ России.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео шести учебных полетов в стратосфере истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые имитировали поиск условного нарушителя границы России без помощи наземных средств ПВО.

После захвата цели над Камчаткой летчики МиГ-31БМ запустили по ней несколько ракет класса "воздух-воздух" большой дальности.

Новый российский самолет способен не только перехватывать американские "Томагавки", но и уничтожать такие цели, заявил радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

По его мнению, в ближайшее время у России будет около 60 таких самолетов, которые невозможно перехватить, что может поставить под сомнение существование американских авианосцев.

"Они доставят серьезную головную боль и тем странам, которые планируют нападать на Россию с помощью гиперзвукового оружия. Наш самолет летает со скоростью больше 6 Махов, это фактически гиперзвуковая ракета", – подчеркнул военный эксперт.

Подобные учения на предельных высотах для российских Воздушно-космических сил (ВКС) стали обычным делом при боевой подготовке, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Эксперт напомнил, что кроме МиГ-31, летать на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2500 километров в час могут только американские сверхзвуковые самолеты-разведчики SR-71Blackbird и U-2. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время это является пределом для самолетов.

Мураховский также обратил внимание, что маневры на таких высотах могут считаться полетами в стратосфере, но не в ближнем космосе.

МиГ-31 – двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он используется для перехвата и уничтожения самолетов на предельно малых, малых, средних и больших высотах при применении противником радиолокационных помех.

МиГ-31БМ является модернизированной версией самолета, оснащенной новой системой управления вооружением и модернизированным радиолокатором.

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BGM-109 Tomahawk
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