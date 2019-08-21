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21.08.2019
РИА Новости

В Пентагоне рассказали подробности испытаний запрещенной ДРСМД ракеты

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Система вертикального пуска Mk-41 с крылатой ракетой BGM-109 Tomahawk
Система вертикального пуска Mk-41 с крылатой ракетой BGM-109 Tomahawk.
Источник изображения: © CORBIS/Corbis via Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. В министерстве обороны США подтвердили, что для испытаний крылатой ракеты наземного базирования в воскресенье использовалась пусковая установка Mk-41, но другой конфигурации, чем та, которая установлена на американской базе в Румынии.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

"При испытаниях была использована (установка) Mk-41. Она не была той же конфигурации, как на системе Aegis Ashore, которая чисто оборонительная", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер.

В Румынии с 2016 года действует военная база США, на территории которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3, предназначенными, как утверждают в Пентагоне, для перехвата баллистических ракет.

Российская сторона неоднократно обвиняла США в том, что установки Mk-41 могут быть использованы для запуска крылатых ракет Tomahawk, что нарушает ДРСМД. США отрицали это.

Комментируя прошедший в США тест, в МИД РФ обратили внимание на то, что при испытательном пуске усовершенствованной ракеты Tomahawk была использована универсальная пусковая установка Mk-41. В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет".

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
sm-3
Иджис
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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