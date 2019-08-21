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21.08.2019
ТАСС

Сборка тяжелой ракеты SLS для полета на Луну будет завершена к концу 2019 года

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Сверхтяжелая ракета SLS
Сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) НАСА.
Источник изображения: NASA

Ранее NASA сообщало о том, что планирует провести испытательный полет SLS с новым кораблем Orion вокруг Луны, при этом сроки не уточнялись

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Сборка тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую США планируют использовать для отправки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis, будет завершена к концу 2019 года. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс на заседании Национального космического совета.

"Space Launch System, самая мощная в мире ракета, на которой американские астронавты отправятся на Луну, будет полностью собрана к концу этого года", - сказал он.

"Я бы сказал, что она завершена на 90% в настоящий момент", - отметил в свою очередь директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн. "К концу этого года, как вы правильно сказали, ее сборка на заводе будет завершена, и мы испытаем ее", - заявил он, обращаясь к Пенсу.

Ранее NASA сообщало о том, что планирует провести испытательный полет SLS с новым кораблем Orion вокруг Луны, при этом сроки не уточнялись. Испытательный запуск SLS до этого неоднократно переносился. Изначально он был запланирован на 2019 год, затем перенесен на вторую половину 2020 года. Позднее Брайденстайн сообщал о том, что рассматривает новые сроки, не уточняя конкретных дат.

К 2028 году NASA планирует "обеспечить постоянное присутствие человека на Луне, чтобы продолжить научные исследования и открытия, продемонстрировать новые технологии и заложить основу для будущих миссий на Марс". Весной NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
SLS
Луна
Марс
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