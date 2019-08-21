В Республику Корея на этой неделе прибудет третья партия истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 20 августа. На этой неделе в Республику Корея планируется прибытие очередной партии из четырех многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" производства Lockheed Martin.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском оборонном ведомстве, таким образом, общее количестве самолетов данного типа на вооружении Военно-воздушных сил Республики Корея достигнет восьми единиц.

Ожидается, что самолеты прибудут в четверг, 22 августа, на базу 17-го истребительного авиакрыла, расположенного в Чхонджу (в 140 км к югу от Сеула).

Как уже сообщал ЦАМТО, в ноябре 2013 года Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея по результатам повторного тендера рекомендовал приобрести 40 истребителей F-35A, которые должны быть поставлены с 2018 по 2021 гг. Сеул первоначально планировал купить 60 самолетов, однако, как потом было заявлено, дополнительные 20 истребителей могут быть приобретены позднее.

В марте 2014 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) объявило о выборе F-35 претендентом на приобретение и приступило к переговорам об условиях поставки самолетов. В сентябре 2014 года исполнительный комитет Агентства программ оборонных закупок МО Республики Корея одобрил подписание письма с предложением и принятием предложения о покупке F-35 "Лайтнинг-2", стоимость которых оценивается в 7,3 трлн. вон (7,04 млрд. долл.). Документ был подписан 30 сентября 2014 года.

Церемония выкатки первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для поставки ВВС Республики Корея, состоялась на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уорте (шт.Техас) 28 марта 2018 года.

По состоянию на конец 2018 года ВВС приняли шесть самолетов F-35A, которые применялись для обучения на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона). Первая пара истребителей F-35A "Лайтнинг-2" совершила посадку на авиабазе "Чхонджу" 29 марта, вторая – 15 июля 2019 года. К концу 2019 года на авиабазах в Южной Корее, как ожидается, будут дислоцированы 10 самолетов F-35A.

По оценке экспертов, в перспективе Сеул может рассмотреть возможность приобретения нескольких единиц F-35B версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой при замене устаревших F-4 и F-5.

В августе 2018 года ВМС Республики Корея объявили тендер на реализацию исследовательского проекта по изучению возможности эксплуатации F-35B на борту состоящих на вооружении десантно-вертолетных кораблей-доков класса "Докдо".