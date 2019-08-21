Рогозин объяснил сменой поколений необходимость создания новой лунной программы в США

Глава Роскосмоса заявил, что не сомневается в проведении операции NASA по высадке на Луну

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что потеря технологий американской лунной программы и необходимость создания новой объясняется сменой поколений инженеров.

"Я не сомневаюсь, что операция [по высадке на Луну] была проведена, но странно, как американские коллеги забыли технологии, которые у них были еще 60 лет назад, а сейчас им приходится создавать все с нуля", - сказал гендиректор Роскосмоса на встрече с участниками форума "Машук" в Пятигорске, отвечая на вопрос о том, были ли американские астронавты на Луне в 1969 году.

При этом потерю технологий он объяснил сменой поколений инженеров. "Было поколение американских инженеров, ушло поколение - и все, все потеряно. Начинаются вопросы - были или не были [на Луне]. Если были, то почему нужно воссоздавать все заново. А потому что ушли люди, создавшие эти технологии, для нас это тоже урок", - сказал Рогозин.

Весной NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс.

В июле 2019 года во все мире отмечалось 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты NASA Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23:18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05:56 мск ступил на лунную поверхность.