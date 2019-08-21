Войти
21.08.2019
ТАСС

Рогозин: NASA начнет отказываться от услуг России по доставке на МКС с конца 2019 года

610
0
0
Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак
Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Глава Роскосмоса напомнил, что американские астронавты летают на МКС на российских ракетах и кораблях с 2011 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может с конца этого года - начала 2020 года отказаться от услуг России по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз". Такое мнение высказал во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками форума "Машук".

"Это реально и естественно. А как иначе? Думаю, что в конце года - начале следующего года они начнут потихонечку отказываться от наших услуг. Великая американская страна, очень богатая, с высочайшими технологиями в течение долгих лет была в зависимости от России. Конечно, у них там кошки на душе скребут", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, возможно ли, что США перестанут пользоваться нашими услугами по доставке астронавтов на МКС.

Он напомнил. что американские астронавты летают на МКС на российских ракетах и кораблях с 2011 года. "Что должно вызывать это в душе у американцев? Негодование и желание наконец-то восстановить свою транспортную систему. Они сейчас начали испытание своих кораблей", - отметил глава Роскосмоса.

Отвечая на вопрос, как Россия отнесется к возможному отказу США летать на российских кораблях на МКС, он подчеркнул: "Мы и не думали, что всегда будем держать [NASA] за горло и получать деньги. Мы изначально планировали обеспечение наших ракет и наших кораблей иной загрузкой, иными заказами"

В числе таких заказов Рогозин назвал коммерческие туры - полеты на МКС космических туристов. "Уже два туриста есть. Надеемся, мы будем делать короткие полеты с тем, чтобы уменьшить цикл подготовки космонавтов, чтобы желающие состоятельные люди могли увидеть то, что видят космонавты с МКС", - добавил глава Роскосмоса.

С 2011 года к Международной космической станции (МКС) из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
20.03.2019
Рогозин заявил о готовности подстраховать партнеров из США
15.03.2019
Не прощай их, Юра
05.03.2019
Раскрыты потери "Роскосмоса" из-за кораблей SpaceX и Boeing
04.07.2018
Полетали и хватит
21.05.2014
NASA полетит без России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.