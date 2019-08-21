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21.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны показало видео первого полета новейшего беспилотника "Альтиус-У"

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БЛА "Альтиус-У"
БЛА "Альтиус-У".
Источник изображения: Минобороны России/Youtube

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника "Альтиус-У", способного находиться в воздухе больше суток.

Видео опубликовано на YouTube. На нем показаны его полет и маневры на высоте, а также посадка.

"Альтиус-У" – это окончательный облик БЛА, создан в результате разработок и испытаний ряда прототипов.

Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Системы комплекса отработали штатно, отмечает Минобороны.

Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток.

Отмечается, что масса аппарата составляет около шести тонн. Его особенностью является применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

Напомним, впервые фото беспилотника показали в Сети в 2016 году.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Проекты
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