Минобороны РФ сообщает о первом полете 6-тонного беспилотника "Альтиус"

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Российский тяжелый беспилотник "Альтиус" совершил первый полет, сообщили в Минобороны РФ.

"Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно", - заявили в военном ведомстве во вторник.

Там сообщили, что беспилотник "Альтиус-У" удалось создать в результате разработок и испытаний ряда прототипов.

"Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток", - сообщили в Минобороны РФ.

"Масса аппарата составляет около 6 тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным",- говорится в сообщении ведомства

По данным СМИ, беспилотник "Альтиус" (его также называют "Альтаир") создавался в казанском Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова, но позднее проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).

5 мая 2018 года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что тяжелый беспилотник "Альтиус" будет нести до двух тонн боевой нагрузки.

"Альтиус-У" внешне напоминает традиционные самолеты. Он представляет собой моноплан с установленными на крыле двумя винтовыми двигателями. Фюзеляж увеличен в сечении в носовой части и постепенно сужается к хвосту, что характерно для беспилотников. Вертикальный стабилизатор в хвостовом оперении имеет V-образную форму. На опубликованном российскими военными видеоролике показаны взлет, полет и посадка аппарата.

Как сообщалось, 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов Минобороны России был поднят в воздух другой тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта - "Охотник".