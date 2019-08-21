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21.08.2019
ТАСС

Рогозин сообщил, что формируемый сейчас отряд космонавтов будет работать в дальнем космосе

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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Роскосмоса отметил, что в отряде нужны девушки

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 20 августа. /ТАСС/. Космонавты из отряда, который сейчас формируется, будут работать в дальнем космосе. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками форума "Машук".

"Отряд космонавтов, который мы сейчас формируем, - это люди, которые будут работать уже в дальнем космосе, а не только на МКС", - сказал глава госкорпорации.

Рогозин отметил, что в отряде нужны девушки. По его словам, дело не в равенстве, а в том, что очень сложно находиться в течение многих месяцев в замкнутом пространстве. "Конечно, отношения экипажа должны складываться очень тесные", - добавил он.

Глава Роскосмоса выразил надежду на то, что число женщин-космонавтов в отряде увеличится.

Новый набор в отряд космонавтов стартовал в России 3 июня.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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