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21.08.2019
ЦАМТО

Участники Главного военно-морского парада от Северного флота прибыли в пункты постоянного базирования

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К-410 Смоленск
Атомный подводный ракетоносный крейсер К-410 "Смоленск".
Источник изображения: http://mosfont.ru/

ЦАМТО, 20 августа. Основная часть кораблей и подводных лодок Северного флота, принимавших участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

В Североморск 19 августа прибыл одноименный большой противолодочный корабль. Ранее к своим причалам в Полярном и Заозерске встали подводная лодка "Владикавказ" и подводный ракетный крейсер "Смоленск".

Во время межфлотского перехода все боевые корабли и подводные лодки Северного флота 1 и 2 ранга были задействованы в учении сил ВМФ России "Океанский щит-2019", в ходе которого отработали тактику совместных действий по поиску подводных лодок, отражению налетов авиации и нанесению поражения надводным группировкам противника.

В настоящее время все участники Главного военно-морского парада и учения "Океанский щит" от Северного флота прибыли в места постоянного базирования. Исключение составляет ракетный крейсер "Маршал Устинов", который выполняет задачи дальнего похода в Атлантике, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
К-410 Смоленск
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
СФ
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