Участники Главного военно-морского парада от Северного флота прибыли в пункты постоянного базирования

ЦАМТО, 20 августа. Основная часть кораблей и подводных лодок Северного флота, принимавших участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

В Североморск 19 августа прибыл одноименный большой противолодочный корабль. Ранее к своим причалам в Полярном и Заозерске встали подводная лодка "Владикавказ" и подводный ракетный крейсер "Смоленск".

Во время межфлотского перехода все боевые корабли и подводные лодки Северного флота 1 и 2 ранга были задействованы в учении сил ВМФ России "Океанский щит-2019", в ходе которого отработали тактику совместных действий по поиску подводных лодок, отражению налетов авиации и нанесению поражения надводным группировкам противника.

В настоящее время все участники Главного военно-морского парада и учения "Океанский щит" от Северного флота прибыли в места постоянного базирования. Исключение составляет ракетный крейсер "Маршал Устинов", который выполняет задачи дальнего похода в Атлантике, сообщает пресс-служба Северного флота.