На Иркутском авиазаводе показали истребители Су-30СМ для Белоруссии

Министерство обороны Белоруссии в скором времени получит на вооружение самолеты Су-30СМ. 17 августа 2019 года во время празднования 85-летия Иркутского авиационного завода (ИАЗ, филиал ПАО "Корпорация "Иркут") на территории предприятия были показаны два первых истребителя Су-30СМ, построенных для ВВС и ПВО Белоруссии.

Второй построенный для ВВС и ПВО Белоруссии истребитель Су-30СМ Источник изображения: https://russianplanes.net/id254471

Всего было замечено два истребителя, предназначенных для Минска. На находившемся в ангаре заводского аэродрома Су-30СМ уже нанесены опознавательные знаки ВВС Белоруссии и бортовой номер "01 красный", а второй истребитель, стоявший в открытой экспозиции, находился в такой же окраске, как и первый, но был без опознавательных знаков и номеров. Так как контракт предусматривает передачу Белоруссии по четыре истребителя Су-30СМ в год, два других, вероятнее всего, находятся в цехах завода или в ангарах.

Ранее сообщалось, что первый и второй истребители Су-30СМ, построенные для ВВС и ПВО Белоруссии, совершили свои первые полеты 3 и 13 марта этого года соответственно.

В 2017 году министерство обороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018-го по 2020 год. Планировалось, что ежегодно Белоруссия будет получать по четыре самолета. Позднее в Минобороны республики заявили, что реализация контракта может быть перенесена на 2019-2020 годы в связи с техническими изменениями в комплектации самолетов.