Состоялось второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета
Заместитель министра обороны Александр Фомин.
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ЦАМТО, 20 августа. В Москве 19 августа состоялось второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.
Делегацию Исламской Республики Пакистан возглавлял первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант (в отставке) Икрам Ул-Хак.
Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного сотрудничества.
Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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