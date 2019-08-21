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21.08.2019
ЦАМТО

Состоялось второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета

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Заместитель министра обороны Александр Фомин
Заместитель министра обороны Александр Фомин.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

ЦАМТО, 20 августа. В Москве 19 августа состоялось второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.

Делегацию Исламской Республики Пакистан возглавлял первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант (в отставке) Икрам Ул-Хак.

Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного сотрудничества.

Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Пакистан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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