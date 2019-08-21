ЦАМТО, 20 августа. В Москве 19 августа состоялось второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.

Делегацию Исламской Республики Пакистан возглавлял первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант (в отставке) Икрам Ул-Хак.

Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного сотрудничества.

Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.