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21.08.2019
ТАСС

СМИ: запущенный китайский спутник ChinaSat-18 работает со сбоями

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Long March 3B launches Chinasat-18
Long March 3B launches Chinasat-18.
Источник изображения: www.nasaspaceflight.com

Согласно информации агентства "Синьхуа", речь может идти о проблемах при раскрытии солнечных батарей

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Запуск нового телекоммуникационного спутника ChinaSat-18 (ZX-18) на геостационарную переходную орбиту произошел успешно, однако космический аппарат работает с временными сбоями. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа".

По его данным, модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-3В/G2" успешно доставила космический аппарат в заданную точку, однако в работе самого спутника возникли проблемы, которые в настоящий момент устраняются.

В понедельник информационный портал "Чжунго цинняньван" сообщил, что запуск был успешно осуществлен в 20:03 по местному времени (15:03 мск) с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе страны.

В социальной сети Weibo выложено несколько видеофайлов с места запуска. В комментариях осведомленных пользователей указывается, что у космического аппарата, возможно, возникли проблемы при раскрытии солнечных батарей.

ChinaSat-18 разработан Китайской академией космических технологий (CAST) для компании China Satcom ("Спутниковые коммуникации Китая"), срок его эксплуатации составляет 15 лет. Ожидается, что благодаря ему в Китае при реализации ряда проектов заметно повысится качество предоставления услуг спутниковой связи.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Компании
CAST
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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