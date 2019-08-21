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21.08.2019
Интерфакс-АВН

Американский адмирал заявил о готовности ВМС США к действиям против Венесуэлы

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Вашингтон. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Военно-морские силы США находятся в полной готовности для осуществления тех операция против Венесуэлы, которые будут необходимыми, заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крэг Фоллер.

"Не буду говорить о деталях того, что мы планируем, что делаем. Но мы находимся в состоянии готовности к выполнению политических решений, стоим на старте", - казал он журналистам.

По словам военачальника, ВМС США являются сильнейшими в мире, и "если политическое решение об использовании флота будет принято, то убежден, мы сможем сделать то, что должно быть сделано".

Заявление Фоллера было сделано в рамках совместных учений США и ряда стран Латинской Америки у бразильского побережья.

Адмирал подчеркнул, что эти учения являются "сигналом" президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его "партнерам".

"Военно-морские учения посылают миру сигнал о том, что демократии, работая совместно, могут сделать по целому ряду сложных угроз", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Венесуэла
США
Проекты
Военные учения
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