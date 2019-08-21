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21.08.2019
Lenta.ru

Россия привлечет 128 тысяч военных к масштабным учениям

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Источник изображения: Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Более 128 тысяч военных примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

В учениях будут задействованы войска российских Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил. Помимо российских войск, участие примут представители Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, к учебным действиям привлекут более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Руководить учениями будет начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов. Основные действия будут проходить на российских полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Ашулук, Сафакулево. На полигонах стран-партнеров будет отработана борьба с боевиками.

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