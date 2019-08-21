В учениях "Центр-2019" примут участие военные семи иностранных государств

Всего в маневрах будет задействовано почти 130 тыс. человек

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Военные семи зарубежных стран, включая Китай, Пакистан и Индию, примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Для отработки совместных действий на учения привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

"В практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части РФ будут задействованы до 12 950 человек (из них военнослужащих РФ - до 10 700, иностранных государств - до 2250 человек), танков - до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров - до 450, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня - до 200", - уточнили в Минобороны.

В предыдущих учениях "Центр", которые прошли в 2015 году, участвовали военные из Казахстана, входящие в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. Всего в 2015 году было задействовано около 95 тыс. военных, более 7 тыс. единиц вооружения и военной техники, до 170 самолетов и 20 кораблей.

Количество военных, участвующих в маневрах

Всего в учениях будет задействовано почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.

"Всего к участию в СКШУ (стратегических командно-штабных учениях - прим. ТАСС) привлечены около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, основные действия пройдут на восьми полигонах в России. Это полигоны Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, Чебаркульский полигон в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейский и Юргинский полигоны в Алтайском крае и Кемеровской области. Некоторые эпизоды учений будут проведены "по отдельным планам" на полигонах зарубежных стран. "В акватории Каспийского моря будут отработаны действия группировки сил Каспийской флотилии в ходе содействия сухопутным войскам на приморском направлении, обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности", - добавили в пресс-службе.

В ходе маневров будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции стран в борьбе с международным терроризмом и обеспечении военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, уточнили в Минобороны. Как подчеркнули в ведомстве, основными целями "Центра-2019" станут не только проверка уровня подготовки войск и получение ими практики, но и повышение уровня взаимодействия и демонстрация готовности военных России и государств Центральной Азии к защите национальных интересов.

Учения "Центр-2019" пройдут в два этапа, рассказали в министерстве. На первом этапе будут отработаны борьба с терроризмом, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия, а на втором военные перейдут в наступление, чтобы разгромить условного противника.

К маневрам с российской стороны привлекут как войска Центрального военного округа и Каспийской флотилии, так и часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантные войска и Военно-транспортная авиация ВКС России, заключили в Минобороны.